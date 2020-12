مهرجان دبي للتسوق يدعم السياحة الداخلية واستراتيجيتها

المصدر: دبي – البيان

تسهم المهرجانات والفعاليات الكبرى التي تنظمها دبي، ومن أبرزها «مهرجان دبي للتسوق»، الذي انطلقت دورته السادسة والعشرون يوم الخميس 17 ديسمبر الجاري، في التشجيع على السياحة الداخلية وإعطاء فرصة لسكان الدولة لاستكشاف المدينة والاستمتاع بالعديد من التجارب المميزة، وبما ينسجم مع استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات التي اعتمدها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

ويلعب مهرجان دبي للتسوق، أكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم، دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على السياحة الداخلية، مدعوماً بالعديد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها خلال موسم الشتاء، حيث يشهد الحدث في كل دورة جديدة منه إطلاق فعاليات مميزة تناسب كافة أفراد العائلة.

وتعمل مختلف الأطراف المعنية وشركاء المهرجان على توفير الدعم الكامل لهذه الجهود، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات التي ستوفر مجموعة من الباقات المميزة لسكان الدولة، وتشمل عروضاً على الإقامة وتخفيضات على المأكولات والمشروبات، وغيرها من الترقيات المجانية والحجوزات المرنة، والعروض الترويجية التي تقدمها قطاعات التجزئة والترفيه والفعاليات.

وتعكس البيانات الصادرة مؤخراً عن «دبي للسياحة» مستوى التطور الإيجابي الذي حققه قطاع الضيافة من خلال تنشيط السياحة الداخلية، حيث بلغت مبيعات الليالي الفندقية في دبي من خلال السياحة الداخلية في الفترة من مايو إلى أكتوبر 2020 حوالي 5.68 ملايين ليلة مقارنة بــ 2.74 مليون ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 107.6 %.

وقد شكلت الليالي الفندقية المُباعة خلال هذه الفترة من العام الجاري من الإجمالي 77.7 % مقارنة بـ 18.9 % سجلتها في العام الماضي، وبنمو بلغ 58.8 %. وقد استحوذت حجوزات المواطنين على ما نسبته 40 %، وجنسيات دول أخرى مثل الهند 11 %، والفلبين 7 %، ومصر 5 %، والمملكة المتحدة 3 %.

دور مهم

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: لعبت السياحة الداخلية دوراً مهماً في دعم قطاع السياحة خلال العام الجاري، وذلك في الوقت الذي شهد فيه العالم فرض قيود على السفر وإغلاق العديد من الوجهات العالمية.

وقد أسهمت توجيهات قيادتنا الرشيدة في الإدارة الفعالة للجائحة واستئناف الأنشطة الاقتصادية بما فيها السياحة، في العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مع مواصلة الطريق نحو مرحلة التعافي التام في أسرع وقت. في حين تستمر جهود مختلف الشركاء من أجل زيادة عدد الزوار الدوليين، لا سيما مع استعدادنا لاستقبال عام جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: لطالما كانت السياحة الداخلية محط اهتمام قطاع السياحة والضيافة، وقد أسهمت التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة «كوفيد 19» في تسليط الضوء على هذا النشاط مع الإمكانات الاستثنائية الهائلة لهذا القطاع الحيوي في الدولة، وتوفير المزيد من الخيارات التي تمكّن سكان الإمارات من الاستمتاع بالمعالم السياحية والتجارب المميزة في دبي.

إقبال واسع

ومنذ بداية استئناف النشاط السياحي في شهر مايو الماضي، وبدعم من «دبي للسياحة» والشركاء في هذا القطاع، تشهد المدينة إقبالاً واسعاً من قبل الباحثين عن قضاء عطلات محلية، حيث وصلت نسب إشغال العديد من المنشآت الفندقية الشاطئية في دبي إلى مستويات مرتفعة.

وإلى جانب تلك الباقات التي قدمتها الفنادق، استفاد المواطنون والمقيمون أيضاً من العروض الأخرى التي وفرها قطاع التجزئة ومناطق الجذب الرئيسية والوجهات الترفيهية لتشجيع السياحة الداخلية.

وستكون الدورة الـ26 من مهرجان دبي للتسوق التي تستمر حتى 30 يناير 2021، الأكبر على الإطلاق في تاريخ المهرجان، حيث ستقام حفلات غنائية وموسيقية مباشرة، وسحوبات على جوائز قيمة، وفعاليات ترفيهية مميزة، وتخفيضات على أرقى العلامات التجارية بما يساهم في تقديم أفضل تجارب التسوق، وهو ما يؤكد أن دبي هي وجهة عالمية فريدة من نوعها، تقدم تجارب وعروضاً ترفيهية متعددة، تشمل التسوق والتراث والوجهات الترفيهية الجاذبة للعائلات والمغامرات والأنشطة الخارجية والبحرية وفنون الطهي.

شتاء دبي يستقطب نجوم العالم

استقطبت دبي مؤخراً عدداً كثيراً من المشاهير والنجوم العالميين، على رأسهم النجمة الإيرلندية مورا هيجينز والبريطانية مولي ماي، ونجمة Ex on the Beach جورجيا هاريسون وأمبر تيرنر وأمبر دافيز وفيرن ماكان، حيث تُعد مدينة دبي إحدى أبرز الوجهات السياحية حول العالم، خاصة في فصل الشتاء، في ظل الطقس المشمس ووجود التدابير الاحترازية.

كما تقبل دبي أيضاً اختبارات كورونا السلبية التي تستغرق ما يصل إلى 96 ساعة قبل السفر. ولحسن الحظ، لن يواجه الزائر أي قيود حجر صحي مرة أخرى في المملكة المتحدة، مع وجود الإمارات على قائمة فقاعة السفر.

ووفقاً لموقع صحيفة «الصن» البريطانية فإن العائلات لا تحتاج إلى إجراء اختبار فيروس كورونا قبل السفر إلى دبي مع إجراء اختبار عند الوصول في المطار.

وأضافت الصحيفة، إن الرحلة من لندن هيثرو تستغرق حوالي سبع ساعات بدون توقف بينما تستغرق الرحلات الجوية من مطار برمنغهام ما بين سبع وثماني ساعات مباشرة. وتستغرق الرحلة بدون توقف من مطار مانشستر أيضاً ما بين سبع إلى ثماني ساعات، بينما تستغرق الرحلة المباشرة من مطار نيوكاسل الدولي وقتاً أقصر قليلاً.

