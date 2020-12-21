«ماجد الفطيم»: انتعاش قوي للتجزئة 2021

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

توقع آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، انتعاش قطاع التجزئة في الإمارات بقوة خلال النصف الثاني من عام 2021 والعودة لمستويات 2019، متوقعاً أن يساعد طرح لقاحات ضد كوفيد 19 في تعزيز اقتصاد الإمارات في 2021.

وقال بجاني، إن طرح اللقاحات سيساعد في دعم الاقتصاد في عام 2021، بعد عام شهد تعرض الشركات لضغوط من الإغلاق لمكافحة وباء فيروس كورونا. وفقاً لحديثه لوكالة «بلومبيرغ»، إن حملة التطعيم العالمية ستساعد في تشكيل عام 2021 باعتباره العام الذي «تتحسن فيه الأمور». مشدداً على القول إننا «سنشهد عودة أفضل بكثير» بعد الربع الأول من العام المقبل.

وكانت ماجد الفطيم كشفت في أغسطس أن أعمالها في مراكز التسوق شهدت تراجعاً في إيرادات النصف الأول.

الاقتصاد الدائري

وأعلنت «ماجد الفطيم»، أمس إطلاق «استراتيجية الاقتصاد الدائري»، وذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجيتها التي تحمل عنوان «الجرأة اليوم تعني تغيير المستقبل» والتي تستهدف تطوير التنمية المستدامة على مستوى جميع عملياتها التشغيلية.

وتهدف الشركة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تعزيز التزامها تجاه تطبيق مبادئ الاستدامة بشكل كامل على مستوى الشركة، ووضع خارطة الطريق إستراتيجية للعقد المقبل وقد تم الكشف عنها خلال فعالية افتراضية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الدائري استضافتها وزارة الاقتصاد الإماراتية ومجلس الأعمال الكندي في 17 ديسمبر.

حيث تسعى الشركة إلى تحقيق رؤيتها الطموحة للاقتصاد الدائري من خلال عنصرين أساسيين هما: إجراء تغييرات على منظومة العمل وعمليات التشغيل بالكامل، ودمج الاقتصاد الدائري في جميع عمليات تخطيط الأعمال واتخاذ القرارات. وتحدد هذه الاستراتيجية أهداف خارطة الطريق للسنوات العشر المقبلة والرامية إلى الحفاظ على المواد والمنتجات قيد الاستخدام.

وبموجب خارطة الطريق الجديدة نحو الاقتصاد الدائري، سيتوجب على جميع الشركات التابعة لـ«ماجد الفطيم» تبني وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على مستوى جميع أنشطتها التجارية وعملياتها التشغيلية بهدف خفض الآثار الضارة على البيئة وإيجاد مصادر دخل جديدة.

واستناداً إلى ركائزها الخمس الأساسية، فإن هذه الاستراتيجية تتضمن المجالات الرئيسية ذات التأثير، كما تهدف إلى تعزيز العلاقات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

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