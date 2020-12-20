«طيران الإمارات»: رحلاتنا إلى لندن تعمل كالمعتاد

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكدت شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، أن رحلاتها بين دبي وبريطانيا تعمل كالمعتاد بدون أي تغيير.

وقال متحدث باسم الناقلة في إفادة لـ«البيان»: «رحلاتنا إلى لندن تعمل كالمعتاد، ولم يحدث عليها أي تغيير».

وفي وقت سابق اليوم سارعت عدة دول حظر رحلات الطيران القادمة من بريطانيا، من بينها هولندا وبلجيكا والكويت وذلك بعد ساعات على إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات المنسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وكانت «طيران الإمارات» استأنفت رحلات الركاب المنتظمة إلى لندن هيثرو في 21 مايو الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز