«حديث الخبراء» تشرح كيفية التخطيط لنجاح الأعمال 2021

المصدر: دبي - البيان

نظمت السلسلة التوعوية «حديث الخبراء» جلستها الحوارية، برعاية شركة «فالكُن ستِي أوف وندورز»، شرحت خلالها كيفية التخطيط لنجاح الأعمال 2021، بعد النجاح اللافت والمتابعة الواسعة التي حققتها الندوات السابقة ضمن السلسلة. وشهدت الجلسة مشاركة خبراء وشخصياتٍ ريادية من قطاعاتٍ مختلفة، قدموا توصياتهم ونصائحهم بشأن كيفية التخطيط للنجاح.

وعلى مدار أجزائها السابقة، تمكنت هذه السلسلة التوعوية من ترسيخ مكانتها كمنبرٍ فكري وحواري ومنصةٍ لبحث الموضوعات والقضايا التي تشغل اهتمام المجتمع في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. شارك في أحدث ندوات السلسلة صانعو القرار وشخصياتٌ ريادية ضمن عددٍ من المجالات، من ضمنهم الحارث الموسى، نائب رئيس مجلس إدارة «فالكُن سِتي أوف وندورز»؛ والدكتور عبد الله العوضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «يوفيجرز»؛ وموزة الهاملي، مؤسس أكاديمية «أزهِر»؛ فيما تولى إدارة النقاشات الباحث في الشؤون الاقتصادية جاسم البستكي.

وقال الحارث الموسى: خلال الأشهر الماضية، برزت سلسلة «حديث الخبراء» كمنصةٍ توعوية رائدة، وحظيت بمتابعةٍ واسعة وتفاعلٍ لافت في أوساط الجمهور. ويُعزى هذا النجاح إلى المنهجية التي تتبعها السلسلة في مناقشة القضايا الملحة والمواضيع ذات الأهمية على صعيد المنطقة، متيحةً للخبراء والمتحدثين تبادل الأفكار والآراء فيما بينهم ومشاركة توصياتهم مع المتابعين. وتحظى فقرة الأسئلة والإجابات ضمن الندوات بإقبال ومشاركة واسعة من المتابعين، وتتيح التفاعل والتواصل المباشر بين المتحدثين والجمهور.

وأضاف: شكّلت الندوة الافتراضية «كيف تخطط لنجاحك في 2021» محطةً ناجحةً للغاية، حيث استقطبت تفاعلاً كبيراً واستجابةً إيجابية من الجمهور. وساهم الحدث في نشر رسالةٍ مفادها أنّه لا يمكن تحديد النجاح عبر الحالة أو الدخل أو غيرها من الجوانب الأخرى التي غالباً ما تتسارع إلى أذهاننا عند ذكر كلمة «نجاح»، وإنما يمكن القول بأنّ النجاح في الواقع هو الفرصة لتخصيص الوقت والجهد اللازم للأمور الهامة والمحورية في حياتنا.

وخلال الندوة الافتراضية، قدّم الدكتور عبد الله العوضي نصائح هامة حول كيفية تحقيق النجاح خلال العام الجديد. وقال: لا يمكنك ترك نجاحك للصدفة في حال كنت تريد تحقيق تطلعاتك الشخصية والمهنية. ومما لا شكّ فيه بأنّ الوقت الراهن يفرض تحديات ناشئة نتيجة المتغيّرات المتسارعة التي تتطلب منا تعزيز قدرتنا على التكيّف السريع مع المعطيات الجديدة. وهنا يجب على الجميع تعلم كيفية التخطيط الأمثل للنجاح، وهو ما يقوم به منذ الآن الأشخاص الناجحون استعداداً للعام المقبل. إنَّ الناجحين اليوم لا يتطلعون إلى الاسترخاء مع حلول موسم العطلات، وإنما يفكرون بكيفية الاستثمار في المستقبل وتعزيز الجاهزية للاستفادة المثلى من الفرص والآفاق التي يحملها العام المقبل.

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