8 من 10 مهنيين بالإمارات يعتبرون صحتهم العامة جيدة أو ممتازة

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان جديد أجراه «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، عن مجموعة متنوعة من الرؤى حول سعادة ورفاهية الموظفين في المنطقة ومستويات رضاهم عن الحياة بشكل عام، حيث اعتبر نحو 8 من 10 مهنيين في الإمارات صحتهم العامة جيدة أو ممتازة.

وحدد المشاركون في الإمارات خمسة عوامل مهمة تؤثر على السعادة وهي: السلامة العامة والأمن بنسبة 62%، وفرص العمل 55%، والبيئة النظيفة 41%، وعيش حياة مستقرة مالياً 38%، والحفاظ على علاقات شخصية جيدة مع العائلة والأصدقاء بنسبة 37%.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يقدم استبيان السعادة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمحة عن العوامل الرئيسية التي تؤثر على رفاهية الموظفين في المنطقة ومستويات رضاهم، إذ نهدف بشكل رئيسي إلى توفير معلومات تساعد الموظفين والشركات على حد سواء على خلق بيئة مواتية تعزّز السعادة والرفاهية.

وفقاً للاستبيان، فإن غالبية المشاركين في الإمارات راضون عن علاقاتهم الشخصية مع العائلة والأصدقاء وصحتهم البدنية الحالية بنسبة 83% و82% على التوالي. وشملت عناصر الحياة الشخصية الأخرى التي يشعر المشاركون بالرضا عنها: الصحة النفسية 74%، والاستقلالية في اتخاذ قراراتهم الخاصة 74%، والدعم الذي يتلقونه من العائلة 71%.

بالإضافة إلى ذلك، أبدى ثلثا المشاركين رضاهم عن حياتهم بشكل عام، في حين عبّر 21% فقط عن عدم رضاهم، أما بقية المشاركين فكانوا محايدين بخصوص ذلك.

وتشكل العوامل المتعلقة بالصحة جزءاً مهماً من سعادة ورفاهية المشاركين في الإمارات، وقد قيّم أكثر من 8 من 10 مهنيين 81% حالتهم الصحية العامة بأنها جيدة أو ممتازة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز