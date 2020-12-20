الشارقة تبحث الاستثمار في الصناعة والتقنيات مع شركات إيطالية

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ندوة افتراضية بعنوان «الفرص الاستثمارية للشركات الإيطالية في الشارقة»، حضرها مسؤولون حكوميون دبلوماسيون، وعدد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الإيطالية.

وتمحورت الندوة حول الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية بإمارة الشارقة، والمزايا الاقتصادية التي توفرها الإمارة، باعتبارها بوابة للمستثمرين الإيطاليين للنمو والتوسع في أعمالهم، عبر قطاعات مختلفة، تشهد نمواً متسارعاً، مثل السياحة والتقنيات المبتكرة في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطاقة المتجددة، وحلول المدن الذكية والأبنية المستدامة وغيرها.

شارك في الندوة عمر الشامسي سفير الإمارات لدى إيطاليا، ونيكولا لينير سفير إيطاليا في الدولة، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وقال عمر الشامسي سفير الإمارات لدى إيطاليا: يسهم اللقاء في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات وإيطاليا، وجذب الاستثمارات المتبادلة، كما يسلط الضوء على النمو الملحوظ الذي حققته الشارقة على مدى سنوات. وأضاف: تتّبع الشارقة منهجاً متوازناً وشاملاً في تنمية الاقتصاد، من خلال خلق تجارب تتمحور حول الإنسان، تزامناً مع عملية التطوير التي تشهدها بيئة الأعمال والبنية التحتية.

بدوره، أكد نيكولا لينير سفير إيطاليا في الدولة، أن الشارقة تمثل وجهة استثمارية واعدة وجذابة للشركات الإيطالية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.

وتحدث مروان بن جاسم السركال عن دور «شروق» في توفير فرص استثمارية واعدة للشركات الإيطالية في الشارقة، لتحقيق النمو والنجاح، مثمناً العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين الإمارات وإيطاليا، على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وأضاف: تمكنت الإمارات من تعزيز جاذبيتها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل، بنسبة 100 %، للشركات المحلية.

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