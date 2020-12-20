ديزرت كارت يطلق حملة تخفيضات الأعياد لأكثر من 100 مليون منتج

المصدر: دبي – البيان

يطلق ديزرت كارت الموقع الإلكتروني المتخصص في مجال البيع بالتجزئة حملة تخفيضات الأعياد في الإمارات. وتستمر التخفيضات الاستثنائية من 20 ديسمبر ولغاية 23 ديسمبر، وكذلك يوم 25 ديسمبر، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض على فئات متنوعة من المنتجات وعدد من أبرز العلامات التجارية.

ديزرت كارت يعد المتسوقين بتجربة تسوق فريدة لهذا العام. لمدة أربعة أيام، المتسوقون مدعوون للاستفادة من التخفيضات الشاملة والحصول على خصم 20% (حتى 50 درهماً) عند استخدام الرمز EARLYXMAS2020، وخصم 30% (حتى 50 درهماً) عند استخدام الرمز XMASPLUS2020 من 20 ديسمبر ولغاية 23 ديسمبر، أما يوم عيد الميلاد سيحصل المتسوقون على خصم 50% (حتى 50 درهماً) عند استخدام الرمز XMAS2020، وخصم 60% (حتى 50 درهماً) عند استخدام الرمز XMASPLUS2020 يوم 25 ديسمبر فقط.

ويمكن للمقيمين في دولة الإمارات خلال موسم الأعياد لهذه السنة تدليل أحبائهم بمجموعة متنوعة من الهدايا الاحتفالية، تشمل الملابس الاحتفالية، ديكورات وأشجار عيد الميلاد والزينة ومجموعة متنوعة من الجوارب والأغطية والوسائد - مما يضفي أجواء احتفالية مثالية في المنزل، كما تتوفر أيضًا حلويات الكريسماس وعناصر الإضاءة وشموع ولوازم تغليف الهدايا. إلى جانب العناصر الاحتفالية، يمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات على أكثر من 100 مليون منتج، واختيار الهدايا المثالية.

ويمكن الاختيار من بين مجموعة واسعة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات وألعاب الفيديو والمعدات المكتبية - بالإضافة إلى الملابس الرياضية ومعدات اللياقة البدنية ومنتجات رعاية الأطفال والمنتجات من آخر صيحات الموضة والأزياء والملابس المناسبة لجميع الأذواق والميزانيات.

بوابة تسوق فورية، تقدم مجموعة واسعة من المنتجات، وبوابة دفع سهلة وخيارات توصيل مريحة، تجعل من ديزرت كارت المكان المثالي لجميع احتياجاتك الاحتفالية الخالية من المتاعب.

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