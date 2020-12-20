يمني يفوز بسيارة نيسان باترول خلال سحب «دبليو كابيتال»

المصدر: دبي- البيان

فاز ياسر فضل قاسم- يمني الجنسية- بسيارة «نيسان باترول 2020»، خلال السحب، الذي أجرته شركة «دبليو كابيتال» إحدى شركات الوساطة العقارية في دولة الإمارات، بمناسبة الإعلان عن حملتها الترويجية الثانية للعام الحالي تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك بدبي واقتصادية دبي، وعلى هامش مهرجان دبي للتسوق.

واشترطت الحملة الترويجية الجديدة، قيام العميل بشراء العقار عن طريق «دبليو كابيتال»، وأن يتم توقيع عقد الشراء المبدئي والنهائي عند المطور العقاري، ما يؤهله للدخول في السحب.

جرت عملية السحب في احتفالية خاصة نظمتها «دبليو كابيتال»، بحضور جمع غفير من المتسابقين والإعلاميين، وبحضور ممثل عن اقتصادية دبي، الذي قام بسحب الكوبون الفائز واختيار صاحب الحظ.

بدوره هنأ وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية» الفائز، معرباً عن سعادته بنجاح المسابقة تحت إشراف وموافقة دائرة الأراضي والأملاك بدبي واقتصادية دبي، ما يشجع على استمرار العروض الترويجية المتميزة.

وأضاف أن فوز مقيم يحمل الجنسية اليمنية يعكس روح التآخي والتعايش، الذي توفر دبي إحدى أفضل وجهات للعيش حول العالم.

وأكد الزرعوني أن تنظيم مثل هذه الجوائز يعد إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات وزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة.

وأفاد بأن هذه الجائزة تأتي من منطلق حرص الشركة على إدخال البهجة والسعادة على قلوب عملائها، وفي إطار تقديم القيمة المضافة، والذي يعتبر هدفاً أساسياً لعملاء «دبليو كابيتال»، كما يأتي ضمن رؤية استراتيجية للشركة تقوم على أساس العناية بعملائها، الذين يمثلون أهم أصولها والحفاظ على ثقتهم، مؤكداً أن سياسة الشركة تقوم على نهج ثابت وراسخ يتخذ من العملاء محوراً لها منذ اليوم، الذي أطلقت فيه عملياتها داخل الدولة.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء سحب ثالث على سيارة «نيسان باترول» في تاريخ 10 فبراير 2021.

وقال إن دبي تأتي ضمن أفضل فرص الاستثمار العقاري للأجانب، مضيفاً أنه حالياً نظراً لنمو المعروض في السوق تشهد الأسعار مستويات مغرية وتسهيلات غير مسبوقة للسداد تمتد لخمس سنوات.

وتوقع الزرعوني أن يتعافى القطاع العقاري بدبي خلال العام المقبل، معتمداً على استعادة القطاعات الاقتصادية قوتها مع وقف مخاطر جائحة "كوفيد 19" عبر بدء توزيع اللقاحات المعلن عنها، بجانب النشاط الكبير المصاحب لفاعليات معرض «إكسبو دبي» في أكتوبر 2021.

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