جمعية رواد الأعمال الإماراتيين تؤكد تسجيل أعضائها لدى جهات المشتريات الحكومية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تقوم جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بتكثيف جهودها وتحركاتها عبر مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي دوائر المشتريات في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، لبحث سبل دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن جهود الجمعية لتقديم الدعم لأعضائها.

وقال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة الجمعية: «نهدف عبر هذه الاجتماعات المتواصلة إلى تعزيز دور الجمعية في البحث والتشاور مع الجهات الحكومية لما فيه مصلحة رواد الأعمال الإماراتيين، ممن لديهم مشاريعهم الخاصة التي يشرفون عليها والمملوكة لهم بنسبة 100%».

وأضاف المقبالي: «تنسجم جهودنا مع توجه القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات لمنح الأولوية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها المواطنون، في إرساء المناقصات والعطاءات عليها، كون هذه المشاريع تشكل قطاعاً عريضاً يمكنها أن تسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة».

وتهدف جمعية رواد الأعمال الإماراتيين إلى التأكد من تسجيل أعضائها لدى دوائر وجهات المشتريات الحكومية، وبحث الدعم المقدم لأعضاء الجمعية من أجل ضمان نجاحهم في الحصول على المناقصات والعطاءات التي تضمن استمرار أعمالهم ونموها خاصة في ظل الظروف الراهنة".

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