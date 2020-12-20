اقتصادية دبي تُطلع الشركات الإيطالية على أنظمة حماية الملكية الفكرية

المصدر: دبي- البيان

استضاف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع القنصلية الإيطالية، مؤخراً جلسة افتراضية للشركات الإيطالية بهدف التعريف ببيئة حماية الملكية الفكرية في الإمارة.

وقد سلطت الجلسة الضوء على القنوات والإجراءات التي وضعتها اقتصادية دبي لضمان حماية الملكية الفكرية وتعزيز ثقة الأعمال، وشارك فيها أصحاب وممثلو 23 علامة تجارية إيطالية.

وقد شكر جوزيبي فينوشيارو، القنصل العام لإيطاليا في دبي في كلمته الافتتاحية اقتصادية دبي على الفرصة التي أتيحت للشركات الإيطالية لإلقاء نظرة عامة على الخدمات المتاحة، وسبل حماية حقوقهم في السوق الإماراتي.

كما أعرب القنصل العام عن تقديره للجهات المعنية في دولة الإمارات وإمارة دبي لدعمها وجذبها المستمر للشركات الإيطالية، وضمان بيئة تشغيل آمنة لمنتجات «صنع في إيطاليا».

وتم اصطحاب المشاركين في الجلسة في جولة افتراضية حول القنوات والعمليات المبتكرة التي تم إنشاؤها لحماية الملكية الفكرية، تماشياً مع الرؤية المتمثلة في وضع دبي كونه اقتصاداً ذكياً وتنافسياً عالمياً، بما في ذلك بوابة الملكية الفكرية، التي تطورت لتصبح منصة تفاعل رقمية فعّالة بين اقتصادية دبي من جهة وأصحاب العلامات التجارية حول العالم من جهة أخرى.

من جهته قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «تعتبر حماية الملكية الفكرية ذات أهمية قصوى بالنسبة لدبي، فنحن فخورون بأنفسنا كوننا مركزاً حيوياً وبوابة لنمو الأعمال المستدامة والتوسع.

إن توفر بيئة حماية تنافسية للملكية الفكرية، وقنوات يسهل الوصول إليها لأصحاب الملكية الفكرية للتواصل مع اقتصادية دبي، ساعدنا على التخلص من الممارسات التجارية غير الصحية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الإمارة.

تتمتع العلامات التجارية الإيطالية بمستوى عالٍ من الشعبية بين المقيمين والسياح في دبي، وبالتالي فإننا حريصون على توسيع خدماتنا لتشمل أصحاب وممثلي تلك العلامات التجارية».

وقد استعرض جمال عبد الله القيزي، مدير إدارة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، مزايا بوابة الملكية الفكرية والخدمات الأخرى التي تقدمها اقتصادية دبي لدعم أصحاب العلامات التجارية، إذ يمكن لأصحاب العلامات التجارية وممثليهم في أي مكان في العالم فتح ملفاتهم على بوابة الملكية الفكرية، ورفع شكاواهم واستفساراتهم المتعلقة بانتهاك العلامات التجارية والملكية الفكرية عبر الإنترنت، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها اقتصادية دبي بشأن هذه الشكاوى أو الاستفسارات.

كما أدار الفضل عيسى الحميري، مدير أول توعية الأعمال في اقتصادية دبي، الجلسة التفاعلية التي عقدت تحت عنوان «ابق محمياً مع اقتصاد دبي»، وقال الفضل: «اقتصادية دبي تشجع باستمرار أصحاب العلامات التجارية على تسجيل ملفاتهم في بوابة الملكية الفكرية، وتحديداً لما تمثله الملكية الفكرية كأحد المتطلبات الأساسية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. ونظراً لأن دبي مركز أعمال ووجهة تسوق مفضلة، فقد شهدنا عدداً متزايداً من أصحاب العلامات التجارية والوكالات التجارية الذين يسجلون ملفاتهم في البوابة».

وتم إطلاع المشاركين في الجلسة على «دليل الالتزام التجاري»، الذي أطلقته قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، والذي يوفر معلومات حيوية حول ممارسة الأعمال التجارية في دبي، وخصوصاً في ما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق الوكالات التجارية وحماية الأعمال، إلى جانب عدة قضايا أخرى.

يشار إلى أن النصف الأول من عام 2020 شهد وصول عدد ملفات العلامات التجارية الفعّالة على بوابة الملكية الفكرية إلى 5،126، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، كما ارتفع عدد ملفات الوكالات التجارية الفعّالة أيضاً بنسبة 119% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 57 في النصف الأول من عام 2020.

وبلغ عدد شكاوى الملكية الفكرية خلال النصف الأول من العام الجاري 132 شكوى، بانخفاض قدره 29% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، وتعزى هذه النتائج إلى الدور المهم والحيوي لاقتصادية دبي في حماية حقوق المستثمرين، الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال ويدعم جاذبية الإمارة الاستثمارية لمختلف العلامات والوكالات التجارية العالمية.

ويمكن تحميل دليل الالتزام التجاري من خلال موقع Consumerrights.ae، كما يمكن لأصحاب العلامات التجارية أيضاً الوصول إلى بوابة الملكية الفكرية من خلال الموقع https://ipp.dubaided.gov.ae أو عبر تطبيق IP Gateway المتاح في متاجر أبل وجوجل وهواوي، علماً بأن جميع معاملات بوابة الملكية الفكرية تتم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة مقر اقتصادية دبي، وتتوفر الخدمات بخمس لغات: العربية والإنجليزية واليابانية والفرنسية والإيطالية.

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