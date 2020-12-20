تطبيق مكافآت فستيفال للفوز بجوائز بمليوني درهم

المصدر: دبي - البيان

كشفت مراكز تسوق الفطيم عن عروضها الخاصة بمهرجان دبي للتسوق، والتي تتيح للمتسوقين الفوز بجوائز عديدة في دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا في جبل علي، الذي يبعد بضع دقائق عن دبي مارينا وتيكوم والبرشاء جنوب.

وسيحظى أعضاء تطبيق مكافآت فستيفال الحاليون والجدد بفرصة للفوز بجوائز فورية، بما فيها قسيمة هدايا بقيمة 10,000 درهم إماراتي يومياً مع عجلة الجوائز الرقمية ضمن موقعين في دبي فستيفال سيتي مول. وستتضمن الجوائز إقامة في فندقي إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي وهوليداي إن دبي فستيفال سيتي، وبطاقات متنزه باونس إكس وتذاكر نوفو سينماز، وبرانش في فندق كراون بلازا دبي فستيفال سيتي. كما سيحصل المتسوقون في دبي فستيفال سيتي مول على فرصةٍ للفوز بسيارة تويوتا لاند كروزر 2021 عند إنفاق 300 درهم إماراتي في المركز التجاري.

ويواصل فستيفال بلازا احتفالاته بمناسبة مرور عام على افتتاحه، مع جوائز متميزة لجميع المتسوقين من خلال منصّة ألعاب الواقع المعزز التفاعلية في المركز المتميز. ويمكن للمتسوقين المشاركة في لعبة أكياس التسوق بعد تحميل وصل شراء بقيمة 250 درهماً إماراتياً.

وتتيح هذه اللعبة للمتسوقين الفرصة للحصول على أكياس تسوق افتراضية وربح قسائم شرائية فورية، بالإضافة إلى إمكان المشاركة في السحب على جائزة كبرى بقيمة 10,000 درهم إماراتي. كما يمكن للمتسوقين زيارة صندوق الهدايا الكبير في فستيفال بلازا في جبل علي، للعب والفوز بجوائز تطبيق مكافآت فستيفال، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 500,000 درهم إماراتي.

وفي هذه المناسبة، صرح تيموثي إرنست، مدير مجموعة مراكز تسوق الفطيم: «نتحدى أنفسنا كلّ عام لتقديم عروضٍ أكبر وأفضل للمتسوقين في مراكزنا، وذلك من خلال حلول رقمية مبتكرة وتوظيف الألعاب والتقنيات الجديدة. ونقدّم هذا العام فرصاً عديدة لعملائنا للفوز بجوائز متميزة في المركزين التجاريين التابعين لنا، كما نتيح لهم وفوراً أكبر مع تطبيق مكافآت فستيفال».

والجدير بالذكر أنّ مراكز تسوق الفطيم أطلقت تطبيق مكافآت فستيفال في شهر سبتمبر 2020. ويقدّم التطبيق، الذي يمكن تنزيله مجاناً من آبل ستور وأندرويد ستور، مئات عروض 2 مقابل 1 وخصومات متميزة وجوائز فورية.

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