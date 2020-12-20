غرفة عجمان تنظم حلقة نقاشية عن «التأمين» لموظفيها

المصدر: عجمان – البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «التأمين» وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية بهدف تعزيز خبرات الموظفين ومناقشة موضوعات اقتصادية تصب في جودة بيئة العمل ومخرجاتها، وترأس الحلقة عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان.

وأكد المويجعي أهمية قطاع التأمين في الاقتصاد باعتباره أحد المؤشرات الرئيسية، مؤكداً تطور قطاع التأمين في دولة الإمارات، وأوضح أن غرفة عجمان تولي هذا المجال أهمية كبيرة بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية لتعميم الاستفادة على أعضاء غرفة عجمان من المنشآت وتوفير باقات تأمينية تعزز نمو واستدامة الأعمال.

استهلت الحلقة النقاشية بتعريف التأمين باعتباره نظاماً اجتماعياً يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الخسائر غير المؤكدة التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات عن طريق نقل عبء الخطر من شخص واحد إلى عدة أشخاص أو مجموعة من الأشخاص، كما اطلع الحضور على نشأة التأمين وتطوره.

وتناولت الحلقة أنواع التأمين ومنها «الصحي، الأعمال، السيارات، الحياة، السفر، المنزل وغيرها من أنواع التأمين»، بحيث يشهد قطاع التأمين في الإمارات تطوراً واضحاً، فبحسب اللجنة الفنية العليا لدى جمعية الإمارات للتأمين فإن قيمة التعاملات بقطاع التأمين داخل الدولة وصلت إلى 60 مليار درهم خلال عام 2019، ومن جانب آخر فإن ناتج الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان بلغ 910 ملايين درهم لعام 2019 بنسبة مساهمة من الناتج المحلي للإمارة بلغت 4.3%، هذا وتضمنت الحلقة أثر جائحة كورونا على قطاع التأمين في الإمارات.

جدير بالذكر أن غرفة عجمان بالتعاون مع شركة أورينت للتأمين توفر برنامج «عوافي» للتأمين الصحي والمخصص لأعضاء غرفة عجمان من الشركات والمصانع، بحيث تهدف الغرفة إلى تحفيز مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من البرامج التأمينية لما لها من فوائد على استدامة الأعمال والاستقرار المهني والصحي لأصحاب الأعمال والموظفين والعاملين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز