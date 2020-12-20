«منتجع الإمارات» في المغرب يسلّم 217 وحدة سكنية وفندقية خلال 6 أشهر

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة «جي في جي» للتطوير العقاري ومقرها دبي، عن بدء العد العكسي لتسليم 217 وحدة سكنية وفندقية للمستثمرين في مشروعها «منتجع الإمارات» في المغرب، وأوضحت أن فرق العمل الهندسية والآلية تواصل تطوير المشروع مستهدفة إنجاز المرحلتين الأولى والثانية في الربع الثاني من 2021 والبدء بتسليم 97 فيلا سكنية و8 مبانٍ تضم 120 شقة فندقية إلى المستثمرين.

وأشارت الشركة إلى تسارع أعمال البناء والتشييد في مشروع «منتجع الإمارات» الذي يعد أكبر مشروع تطوير سياحي متعدد الاستخدامات قبالة سهول وسفوح جبال أطلس الشهيرة ويقع في مدينة مراكش ثالث أكبر مدن المملكة المغربية من حيث الكثافة السكانية.

ويمتد «منتجع الإمارات» على مساحة تتجاوز 47 مليون قدم مربعة، ويضم المخطط الهندسي للمشروع 350 فيلا سكنية عصرية بطراز إماراتي متميز، و36 مبنى للشقق الفندقية ومساحات خضراء في قلب طبيعة مراكش الخلابة ومراكز سياحية علاجية وسبا وساونا ومنطقة مراكز تسوق ومطاعم ومقاهي ومجمعات رياضية ومسابح وحدائق واسعة.

وقال علي السلامي رئيس شركة «جي في جي»: تتوزع عمليات تطوير المشروع على 4 مراحل، اثنتان منها فعلياً قيد الإنجاز وتضمان أعمال البنية التحتية، وأعمال تشييد أول دفعة من الفلل السكنية وبلغت نسبة إنجازها 80% وأعمال تشييد أول دفعة من مباني الشقق الفندقية وبلغت نسبة إنجازها 40%.

وتتعامل الشركة بصبر وثبات مع التحديات التي تواجه المشروع وآخرها تعطل أغلب الأنشطة الاقتصادية بسبب ظروف الإغلاق الذي تفرضه الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كوفيد 19.

مؤكداً أن الشركة نجحت في تأمين سلاسل إمداد المشروع بالموارد الإنشائية والبشرية وتجهيز موقع العمل بالفرق الهندسية والآلية المطلوبة لمواصلة أعمال البناء على مدار الأسبوع.

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