لاجونا واتربارك تقدم فرصة مذهلة لقضاء أمتع الأوقات خلال موسم الشتاء

المصدر: دبي - البيان

تقدم لاجونا واتربارك، الحديقة المائية الأروع في دبي، الفرصة لزائريها لقضاء أمتع الأوقات وتجريب الألعاب المائية المذهلة، وزيارة أروع الأماكن في لامير مقابل سعر مذهل.

ومع عودة موسم الشتاء إلى دبي والذي تعتدل فيه حرارة الطقس ويمكن قضاء أمتع الأوقات أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية، تقدم لاجونا واتربارك عرضاً لضيوفها للحضور من الأحد إلى الخميس والدخول مقابل 50 درهماً للشخص الواحد. ويمكن للكبار والصغار قضاء أمتع الأوقات وتجريب كل الألعاب المائية في الحديقة طوال ساعات غير محدودة من المرح، والعرض يستمر حتى 9 يناير 2021.

وإضافة إلى ذلك، يمكن اختيار تذكرة بقيمة 95 درهماً، والتي تتيح لحاملها الحصول على كمية غير محدودة من المأكولات والمشروبات طوال الزيارة. وتطبق الأسعار على تذاكر الكبار والصغار معاً لتضمن أفضل قيمة لكل أفراد العائلة.

وابتداءً من أمواج التزلج الرائعة، حيث يمكن للأطفال تجريب لعبة فلو رايدر، وصولاً إلى برج الانزلاق الكبير، ومنطقة الأطفال الرائعة، فهناك الكثير من الخيارات المتاحة للضيوف، وبينما يستمتع الأطفال بالألعاب المخصصة لهم، يمكن للباحثين عن الإثارة من الكبار تجريب ألعاب «كونستريكتر»، و«ماد ريسر»، و«فري فوول»، بينما يمكن لأولئك الذين يرغبون بالاسترخاء فقط قضاء الوقت في لعبة «ليزي ريفير»، أو المسبح الممتد، أو حتى الابتعاد عن صخب الحياة اليومية تحت المظلات الفاخرة المطلة على مياه الخليج العربي.

ويمكن أن يطمئن الزائرون إلى أن جميع تدابير الصحة والسلامة المطبقة في الحديقة المائية تتماشى مع التوجيهات الحكومية. وإضافة إلى دخول عدد محدود من الزائرين، وتوفير معقمات اليدين في جميع أنحاء الحديقة المائية، فسيطلب من الضيوف أيضاً وضع الكمامات عند التنقل في المناطق العامة.

إنه بالتأكيد الوقت الأمثل لقضاء وقت ممتع في الخارج، في لاجونا واتربارك. ويمكن التوجه مع أفراد العائلة للاستمتاع بأشعة الشمس الشتوية الرائعة في دبي مقابل 50 درهماً فقط!

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