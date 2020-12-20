لمدة 12 ساعة.. مهرجان دبي للتسوق يقدم تخفيضات هائلة

المصدر: وام

يقدم مهرجان دبي للتسوق السبت المقبل عرض 12 ساعة من التخفيضات الذي يعد أحد أضخم عروض التجزئة على مدار السنة وذلك ضمن الفعاليات المميزة للمهرجان الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى 30 يناير 2021.

وتستضيف مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" في دبي وهي "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر معيصم" و"ماي سيتي سنتر البرشاء" و"سيتي سنتر الشندغة" بتاريخ 26 ديسمبر الجاري من الساعة 10 صباحا وحتى 10 ليلا عرض 12 ساعة من التخفيضات ليقدم للمتسوقين فرصة الحصول على المنتجات المفضلة لديهم بأسعار مخفضة وبنسب تتراوح ما بين 25 وحتى 90 بالمائة.

ويشمل العرض الترويجي صفقات رائعة على علامات تجارية عالمية تشمل أحدث خطوط الأزياء والأجهزة الإلكترونية وملابس الأطفال وغيرها الكثير.. فيما سيحصل المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 300 درهم داخل أي من مراكز التسوق المشاركة خلال العرض على فرصة الدخول في سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت "شير".

ويتزامن عرض 12 ساعة من التخفيضات مع اليوم الأول من انطلاق تخفيضات مهرجان دبي للتسوق السنوية لموسمي الخريف والشتاء خلال هذا العام حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء دبي تخفيضات تصل قيمتها إلى 75 بالمائة.

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