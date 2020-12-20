عدنان كاظم رئيساً لـ "إعمار للتطوير".. ومحمد العبار عضواً تنفيذياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إعمار للتطوير، أن مجلس إدارتها المنعقد الخميس الماضي، قد انتخب عدنان كاظم رئيساً لمجلس الإدارة وعائشة بنت بطي بن بشر نائباً له.

وقالت الشركة في بيان لها أرسلته اليوم إلى سوق دبي المالي، إن مجلس الإدارة قرر أن يستمر محمد علي العبار، كعضو مجلس إدارة تنفيذي في الشركة، مضيفةً أنه تقرر أن يتفرغ العبار لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة.

وأوضحت أن القرار جاء بناء لطلب رئيس مجلس الإدارة وحرص المجلس على الامثتال بأحكام المادة رقم (7) (ب) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.

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