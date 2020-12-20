مهرجان الشتاء ينطلق في "ياس مول"

المصدر: البيان الإلكتروني

مع بداية أكثر أوقات العام بهجةً، كشف "ياس مول" عن انطلاق مهرجان الشتاء مع أجواء احتفالية غامرة تستمر لمدة 15 يوماً اعتباراً من 17 ديسمبر، حيث ستحظى العائلة والأصدقاء بلحظات مميزة ملؤها البهجة مع باقةٍ من النشاطات والتجارب الفريدة.

وسيحتضن "ياس مول" أكبر نافورة شوكولاتة على شكل شجرة تحيطها راقصة باليه دوّارة وبيانو بالحجم الطبيعي، مع أنغام موسيقية تعزز الأجواء الاحتفالية. وستشكل الشجرة، التي ستتربع وسط ساحة "تاون سكوير" في المول بارتفاع 10 أمتار، مركز فعاليات مهرجان الشتاء. كما سيزدان المول بزينةٍ فريدة مع تجارب تسوق لا تضاهى.

وسيحظى الزوار عند إنفاق 100 درهم إماراتي في أي من مطاعم أو مقاهي "ياس مول"، أو عند التبرع بمبلغ 20 درهم لصالح مؤسسة "تحقيق أمنية"؛ بكوبٍ من شوكولاتة "جوديفا" اللذيذة المذابة من النافورة الساحرة. كما سيحصلون على هدية إضافية عند التسوق من متجر "جوديفا" أو "كانديليشوس" اللذان يقدمان مجموعة من أشهر علامات الشوكولاتة وأفخر أصنافها، وحلويات شهية منتقاةٍ بعناية من جميع أنحاء العالم.

ذكريات لا تنسى

يقوم بابا نويل اعتباراً من 17 ديسمبر بظهور افتراضي يومي ليفاجئ المتسوقين والزوّار. كما يستمتع ضيوف المول بمغامرة شيقة في غرفة الخدع البصرية المذهلة، بالإضافة إلى التقاط صور السيلفي في مختلف أنحائه للاحتفاظ بها أو مشاركتها عبر "إنستجرام" مع أحبائهم.

علاوةً على ذلك، سيتم تركيب مرآة اجتماعية تعمل بتقنية التعرف على الوجه والحركة قرب متجر "تريانو"، حيث يمكن للضيوف التقاط صورةٍ أو مقطع فيديو وتحميلها فوراً على منصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم.

تخفيضات الشتاء

مع قدوم موسم الفرح والبهجة، يحين الوقت لشراء أفضل الهدايا للعائلة والأصدقاء. وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، تقدم مراكز تسوق "الدار العقارية" أفضل العروض خلال موسم تخفيضات الشتاء الذي يستمر لغاية 14 فبراير 2021. سوف يكون أمام المتسوقين متّسع من الوقت للاستفادة من حسومات لا تفوت في مئات المتاجر المشاركة ضمن سلسلة مراكز تسوق "الدار"؛ وهي "ياس مول"، والمول في المركز التجاري العالمي في أبوظبي، و"الجيمي مول" في العين.

علاوةً على ذلك، سيحظى أعضاء برنامج ولاء "دارنا" وبرنامج "ضيف الاتحاد" بفرصة مضاعفة نقاطهم ثلاث مرات أثناء التسوق ببطاقات فيزا في أيّ من مراكز تسوق "الدار" الثلاثة. وللمشاركة في هذا العرض، يتعين على المتسوقين ربط بطاقات فيزا مع تطبيقات "دارنا" أو "ضيف الاتحاد". كما

بإمكان المتسوقين المستفيدين من كلا البرنامجين اختيار نقاط البرنامج التي يودّون الحصول عليها عند كل تعامل يجرونه، وذلك من خلال استخدام تطبيق "دارنا".

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