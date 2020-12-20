الإمارات تتصدر العالم في السياحة والسفر

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

احتلت الإمارات مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرين بارزين، في قطاعي السياحة والسفر والصحة، حيث تصدرت الدولة، العالم، في أداء وصناعة السياحة والسفر، خلال شهر نوفمبر، وذلك ضمن «مؤشر سكيفت للتعافي»، الذي رصد أبرز مؤشرات السفر خلال الجائحة في 22 دولة.

وقال المؤشر الذي أصدرته شركة «سكيفت» الأمريكية: «بينما كان أداء عدد من الدول جيداً في شهر نوفمبر، أبلت الإمارات بلاءً حسناً، من خلال التحسن السريع الذي أحرزته، ما دفعها إلى قمة الترتيب، فبعد إغلاق صارم في الصيف، خففت الإمارات من شروط الدخول».

وعلى صعيد قطاع الصحة، حلت الإمارات في المركز الأول عربياً، و13 عالمياً، في مؤشر بلومبرغ للكفاءة الصحية في التعامل مع جائحة (كوفيد 19)، في 2020، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية.

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الإمارات الأولى عالمياً في السياحة والسفر خلال نوفمبر

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