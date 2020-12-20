استطلاع « الاقتصادي »: 69 % يتوقعون ثبات أسعار الوقود مطلع 2021

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن غالبية القراء يتوقعون استقرار أسعار الوقود خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021.وأظهر الاستطلاع - عبر الموقع الإلكتروني لـصحيفة «البيان» - أن 69% توقعوا ثبات أسعار الوقود واستقرارها خلال الربع الأول من العام الجديد، فيما قال 31% ممن شملهم الاستطلاع انهم لا يتوقعون ثبات الأسعار.

وأكد 72.7% ممن شاركوا في الاستطلاع على صفحة «البيان» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن أسعار الوقود في الدولة سوف تشهد استقراراً واضحاً، بينما خالفهم التوقعات 27.3% من المشاركين.

وأكد الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن أسعار الوقود في الإمارات شهدت ثباتاً واضحاً على مدار 2020، مشيراً إلى أن لجنة تسعيرة الوقود تمكنت من تثبيت أسعار البنزين والديزل بأنواعه المختلفة، خلال الشهور التسعة الماضية.

وتوقع استقرار أسعار الوقود خلال الربع الأول مع ثبات أسعار النفط العالمية، لا سيما بعد أن شهدت الأسعارانخفاضا كبيراً بسبب تداعيات الجائحة وتراجع الاستهلاك العالمي نتيجة الإغلاق.

وأضاف أن الأسعار قد تشهد ارتفاعاً ملموساً خلال النصف الثاني، مع انتشار اللقاحات الفعالة في مواجهة «كورونا». وأضاف أن من بين العوامل التي تدعم استقرار الأسعار عالمياً ومحلياً، التزام دول «أوبك» بتحقيق توازن العرض والطلب على النفط ومحاولة تحقيق أسعار معتدلة بقدر الإمكان.

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