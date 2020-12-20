الإمارات تتصدر العالم في أداء السياحة

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

احتلت الإمارات مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرين بارزين، في قطاعي السياحة والسفر والصحة، حيث تصدرت الدولة العالم في أداء وصناعة السياحة والسفر خلال شهر نوفمبر، وذلك ضمن «مؤشر سكيفت للتعافي»، الذي رصد أبرز مؤشرات السفر خلال الجائحة في 22 دولة، وجاءت الإمارات في المركز الأول، ثم ألمانيا وهونغ كونغ والهند وأندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وفرنسا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وأسبانيا وتايلاند وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والأرجنتين وأستراليا وكندا والبرازيل.

ووفقاً لبيانات المؤشر، شهدت حجوز الفنادق في الإمارات ارتفاعاً ثابتاً منذ مايو، وتصدرت في نوفمبر درجــــات المؤشر 10، ما يعني أن الحجوز الجديدة للفنادق في الإمـــــارات كانــــــت في نفس المستـــــوى كمـــــا فـــــي نوفمبــــــر 2019.

وقال المؤشر الذي أصدرته «سكيفت» شركة الإعلام الأمريكية المتخصصة بالسفر وتحليل شركات الطيران والفنادق والسياحة: «بينما كان أداء عدد من الدول جيداً في شهر نوفمبر، أبلت الإمارات بلاءً حسناً من خلال التحسن السريع الذي أحرزته، ما دفعها إلى قمة الترتيب، فبعد إغلاق صارم في الصيف، خففت الدولة من شروط الدخول».

وأظهرت عمليات البحث عن أماكن الإقامة من قبل المقيمين في الإمارات على أكبر 10 مواقع اتجاهاً مشابهاً في النشاط، وفقاً لبيانات من موقع «سيميلار ويب».

وعلى صعيد قطاع الصحة، حلت الإمارات في المركز الأول عربياً و13عالمياً في مؤشر بلومبرغ للكفاءة الصحية في التعامل مع جائحة كوفيد 19 في 2020، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية ومن بينها إيطاليا وإسبانيا وفنلندا واليونان وسويسرا وماليزيا والسويد وكندا.

ويبلغ نصيب القطاع الصحي في الإمارات من الناتج الإجمالي المحلي 5.2% ومتوسط عمر افتراضي 77.8 عاماً.

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