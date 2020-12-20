جمارك دبي: مؤشرات 2021 تبعث على التفاؤل الاستثمار الســياحي

المصدر: (دبي - البيان)

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن مؤشرات عام 2021 تبعث على التفاؤل في كل القطاعات الاقتصادية الوطنية، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات الجديدة التي تبحث عن ملاذ آمن واقتصادات متطورة لاستثماراتها.

وأشار إلى أن منظمة الجمارك العالمية أكدت على وجود مؤشرات للتعافي في قطاع التجارة متوقعة أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 7.2% عالمياً في العام المقبل.

وقال خلال اجتماع المجلس الاستشاري لجمارك دبي الأخير للعام 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، إن جمارك دبي نجحت في تحقيق إنجازات قوية خلال العام 2020، مواكبة لرؤية حكومة دبي، موضحاً أن جمارك دبي أنجزت 11.2 مليون معاملة في 9 أشهر، 99.3% منها تم عن طريق القنوات الذكية والإلكترونية، مع حصول 97% منها على موافقة تلقائية في دقيقتين.

وأضاف: «تعاملت جمارك دبي مع 13.7 مليون حقيبة للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري».

ووقعت جمارك دبي اتفاقية مع «دناتا» بغرض تعزيز أواصر التعاون وتطوير إجراءات العمل المشتركة بما يصب في خدمة المتعاملين بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي.

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