الإمارات ضمن الكبار في الكفاءة الصحية

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حلت الإمارات في المركز الأول عربياً و 13عالمياً في مؤشر بلومبرغ للكفاءة الصحية في التعامل مع جائحة كوفيد 19 خلال 2020، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية من بينها إيطاليا وأسبانيا وفنلندا واليونان وسويسرا وماليزيا والسويد وكندا وهولندا والمملكة المتحدة وبلجيكا.

ويبلغ نصيب القطاع الصحي في الإمارات من الناتج الإجمالي المحلي 5.2% ومتوسط عمر افتراضي 77.8عاماً، ومع إدخال المؤشر تعديلات على عدد الإصابات والوفيات نتيجة الجائحة شهد أداء الدولة تحسناً كبيراً.

ويقيس مؤشر «بلومبرغ» كفاءة الرعاية الصحية في 200 اقتصاد يبلغ فيها متوسط العمر 70 عاماً على الأقل، على أن يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها يتجاوز 5 آلاف دولار والحد الأدنى للسكان لا يقل عن 5 ملايين نسمة. وتصدر المؤشر كل من سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وإسرائيل.

وعربياً حلت عمان في المركز 18 والسعودية 39 ولبنان48 والعراق 52. ويبلغ متوسط العمر الافتراضي في الولايات المتحدة 78.5 عامًا، بعد أن انخفض لعدة سنوات متتالية، وفقًا لأحدث البيانات. هذا على قدم المساواة مع معدله في الإمارات.

وكوبا، حيث يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية أقل من عُشر 10246 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة. وفيما يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية سويسرا 9956 دولارًا فقط هو قريب - ومع ذلك يعيش السويسريون العاديون خمس سنوات أطول من أقرانهم الأمريكيين.

واحتلت الصين، المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، المرتبة 25 باستخدام معادلة ما قبل الجائحة، لكنها قفزت إلى المرتبة 12 عندما تم إدخال تعديلات على كوفيد 19.

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