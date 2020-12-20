تعيين مديرين جدد بالمجموعة العربية للماركات الفاخرة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت المجموعة العربية للماركات الفاخرة، عن تعيين عدد من المديرين التنفيذيين الجدد، لتعزيز فريق عملها خلال المرحلة المقبلة، التي تشهد توسعاً في أعمالها وأنشطتها داخل الإمارات وخارجها.

وجرى تعيين جوهناتون ستولك مديراً عاماً لإدارة تجارة التجزئة في المجموعة، حيث يتمتع بخبرة تفوق 25 عاماً في قطاع التجزئة، وقد عمل سابقاً في مجموعة الشريف، وشركات فواز الحكير، ومجموعة لاند مارك العالمية.

كما جرى تعيين نيلهان جوزيف بيريرا مديراً عاماً لإدارة الضيافة، ويمتلك بيريرا خبرة لما يزيد على 25 عاماً في قطاع البنوك والتسويق والترويج للبرامج والخدمات والمنتجات البنكية في عدد من البنوك العالمية، منها «HSBC».

وقال مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للماركات الفاخرة: ندخل مرحلة جديدة في مسيرة عمل المجموعة، خاصة مع ازدياد عدد العلامات التجارية المنضوية تحت مظلتنا، إلى 5 ماركات إماراتية، تتمتع بجودة عالية ومميزات عالمية، تؤهلها لتكون ماركات تنافس نظيراتها في الأسواق العالمية.

وأضاف: ومع توسع أنشطتنا وأعمالنا، عملنا على تعزيز فريق العمل لدينا بكوادر تتمتع بالخبرة العالية والطويلة، والتي ستساعدنا في مسيرتنا للانتشار محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث وضعنا استراتيجية خمسية «2021 - 2025»، للتمكن من أن تتحول الماركات الإماراتية التي نحتضنها إلى ماركات عالمية، تلقى الإقبال والاهتمام والرواج من قبل الزبائن والمشترين في أهم العواصم والمدن العالمية.

وذكر أن الشركة حرصت على إطلاق خدمات نوعية جديدة للوصول إلى الزبائن والعملاء، عبر خدمة التسويق المنزلي للماركات الفاخرة المنضوية تحت مظلتها، عبر فريق عمل متخصص بالتسويق.

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