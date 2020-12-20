مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان يستعرض خطة 2021

المصدر: عجمان - البيان

ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان ـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان للعام 2020، حيث تم الاطلاع على نتائج مشاريع ومبادرات المجلس للعام الجاري ومناقشة خطة عمل المجلس للعام 2021.

مبادرات

وفي مستهل الاجتماع الذي عقد عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي، رحبت الدكتورة آمنة خليفة بعضوات مجلس الإدارة، وأثنت على جهود مجلس سيدات أعمال عجمان خلال العام 2020 بتنفيذه جملة من المبادرات والمشاريع الرائدة لتمكين عضوات المجلس من سيدات ورائدات الأعمال من مواجهة التحديات التي شهدها القطاع الاقتصادي، مؤكدة أن تفعيل الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ساهم بشكل واضح في الوصول للأهداف الرئيسية للمجلس.

برنامج وطني

واستعرض الاجتماع محضر الاجتماع الثالث والمصادقة عليه، واطلعن العضوات على عرض حول نتائج البرنامج الوطني إشراقة وأهدافه لدعم صاحبات المشاريع المبتكرة ونماذج الأعمال الجديدة التي تواكب التحديات وتتحول إلى أعمال مستدامة تجمع بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وتلبي متطلبات المجتمع في المجالات التي تخدم توجهات الدولة، كما تناول العرض الجدول الزمني للبرنامج وورش العمل التدريبية، وكذلك الخطة المستقبلية لبرنامج إشراقة والعمل على تنويع الفئات المستهدفة بما يواكب الأجندة الوطنية للدولة ويعزّز تنوع المشاركة واستقطاب شريحة أكبر من سيدات الأعمال بهدف تبادل الأفكار والخبرات وقصص النجاح.

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