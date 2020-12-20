تعاون بين «دبي للسيليكون» والجمعية الكندية لريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، مذكرة تفاهم مع الجمعية الكندية لريادة الأعمال والابتكار. وتوفر الشراكة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وكندا فرصاً نوعية للشركات من البلدين لتوسيع أعمالها عالمياً.

وقّع الاتفاقية غانم الفلاسي، نائب رئيس أول - سعادة الأفراد والابتكار في سلطة واحة دبي للسيليكون، ونسيم سيفي الرئيس التنفيذي للجمعية الكندية لريادة الأعمال والابتكار، ومؤسس «إجنايت إنوفيشن هب» في دبي، وذلك ضمن فعالية افتراضية عن بُعد شارك فيها عددٌ من مسؤولي الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، تسعى سلطة واحة دبي للسيليكون ومن خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، لدعم خريجي برنامج ريادة الأعمال من «إجنايت إنوفيشن هب» لتأسيس أعمالهم التجارية في الإمارات انطلاقاً من مركز «ديتك».

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