المجلس الاستشاري لجمارك دبي متفائل بسرعة التعافي

المصدر: دبي - البيان

عقد المجلس الاستشاري لجمارك دبي اجتماعه الأخير لعام 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي وسط أجواء متفائلة بسرعة التعافي من آثار تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، بحضور أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي رئيس المجلس، وفريق القيادة في جمارك دبي، وممثلي مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس.

وأكد مصبح أن مؤشرات عام 2021 تبعث على التفاؤل في كافة القطاعات الاقتصادية حيث منحت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» حكومة الإمارات تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، ما يعني مزيداً من الاستثمارات الجديدة التي تبحث عن ملاذ آمن واقتصادات متطورة لاستثماراتها، كما تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام القادم بنسبة 2.9%وهو نمو قوي مقارنة بدول كبرى، كذلك فإن قرار مجلس الوزراء بتملك المستثمرين للشركات بنسبة 100%، سيساهم في تعزيز قطاعات الأعمال في الأنشطة الاقتصادية، لاسيما في القطاع الصناعي والتجارة الإلكترونية والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية، كما يُعد الزخم الذي شهده معرض جيتكس للتقنية كأول معرض واقعي بعد وباء كورونا شهادة ثقة عالمية في قدرة دبي على احتواء آثار الجائحة وعلى الصعيد العالمي فقد أكدت منظمة الجمارك العالمية على وجود مؤشرات للتعافي في قطاع التجارة متوقعة أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 7.2 % عالمياً في العام القادم.

إنجازات

أما على صعيد جمارك دبي، فبالرغم من ظلال فيروس كورونا عالمياً إلا أن جمارك دبي نجحت في تحقيق إنجازات قوية خلال 2020، مواكبة لرؤية حكومة دبي، حيث أنجزت الدائرة 11.2 مليون معاملة في 9 أشهر، 99.3% منها تم عن طريق القنوات الذكية والإلكترونية، مع حصول 97% منها على موافقة تلقائية في دقيقتين، كما تعاملت جمارك دبي مع 13.7 مليون حقيبة للأشهر التسعة الأولى من 2020، وتوجت الدائرة إنجازاتها المتوالية في مجال التميز بإدارة وتطوير المشاريع بالحصول على جائزة «أفضل جهة لإدارة المشاريع في العالم لعام 2020» في المسابقة الدولية التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع، وتصدرت الدائرة بهذا الإنجاز المركز الأول عالمياً بين الهيئات الحكومية والشركات الخاصة المتميزة في تطوير المشاريع الجديدة وإدارتها من كافة أنحاء العالم، في شهادة دولية جديدة تظهر مدى التقدم الذي حققته جمارك دبي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشاريع على المستوى الدولي، كما شاركت جمارك دبي في معرض جيتكس بمنصة خاصة وعرضت خلال فعاليات المعرض 12 مبادرة ومشروعاً مبتكراً تهدف إلى تسهيل التجارة وحماية المجتمع.

اتفاقية

وعلى هامش الاجتماع وقعت جمارك دبي اتفاقية مع «دناتا» بغرض تعزيز أواصر التعاون وتطوير إجراءات العمل المشتركة بما يصب في خدمة المتعاملين بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي، وقع الاتفاقية من جانب جمارك دبي الدكتور عبدالله بو سناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي ومن جانب دناتا، كيفن إينيس، نائب الرئيس - تطوير الأعمال التجارية – الشحن.

وثمن الدكتور عبدالله بو سناد الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين جمارك دبي ودناتا بهدف زيادة كفاءة الإجراءات الجمركية للتسهيل على التجار ودعم أعمالهم.

من جانبه قال باتريك موراي المدير العام لشركة كالوغي منصة دناتا للتجارة الالكترونية إن اتفاقية التعاون بين جمارك دبي ودناتا هي الأولى من نوعها في العالم، حيث تقوم شركة الطيران بإرسال معلومات الشحن التي سيتم مشاركتها مع جمارك دبي ويمكن للعميل حجز موعد للتفتيش أو تغيير الموعد قبل وصول البضاعة.

خدمات لوجستية

استعرضت نادية عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية «نافل» أهمية دور الشحن والخدمات اللوجستية في اقتصاد دبي، مشيرة إلى أن 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي يأتي من الشحن والخدمات اللوجستية وتعد التجارة الخارجية المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي لدبي وبنسبة 30 %.

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