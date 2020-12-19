«دبي للتسوّق» يدعم انتعاش قطاع التجزئة

المصدر: دبي – بشار باغ

شكّلت انطلاقة الدورة السادسة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق الخميس الماضي، وتستمر لغاية 30 يناير 2021، حافزاً قوياً لتوقعات انتعاش قطاع التجزئة في دبي خلال الفترة المقبلة، حيث يعود المهرجان بدورته الجديدة تحت شعار «اكتشف عالماً من الروائع» ليضفي أجواء التفاؤل والزخم، ويقدم العديد من الفعاليات الترفيهية الممتعة، والعروض الترويجية، والحفلات الموسيقية المباشرة، والسحوبات والجوائز، والأنشطة المتنوعة، وذلك للتأكيد على المكانة التي تتمتع بها دبي وجهة رائدة للتسوق على مستوى العالم، وكذلك مفضلة وآمنة للزيارة.



وإلى جانب أهميته كدافع حيوي لحركة الاستهلاك بقطاعي التجزئة والسياحة، يكتسب المهرجان أهمية خاصة خلال هذه المرحلة في ظل الظروف التي يمر بها العالم نتيجة الجائحة، إذ تعتبر انطلاقة الدورة الـ 26 للمهرجان مؤشراً إيجابياً وعامل ثقة إضافية تجدد تفاؤل قطاعات الأعمال والمستهلكين على حد سواء بآفاق الاقتصاد الوطني الذي نجح بكفاءة واقتدار بالتصدي لتداعيات الجائحة.





تدفق الزوار



وسجلّت مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمهرجان أعداداً كبيرة من المتسوقين لكن مع الحرص على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، وتقاطر الزوار من مختلف الجنسيات على المراكز التجارية للاستمتاع بالأنشطة الفنية والترفيهية المتنوعة واقتناص أفضل الصفقات في ظل التخفيضات الواسعة على كل المنتجات، حيث تقدم 900 علامة تجارية ضمن 3500 متجر تنزيلات متنوعة خلال المهرجان تتراوح بين 25 و75%، وذلك وسط أجواء آمنة لضمان صحة وسلامة الجميع.







سحوبات منوّعة



وبالإضافة إلى الأجواء الاحتفالية الرائعة والتخفيضات المتنوعة والفعاليات الترفيهية الشيّقة، تشكل فرص الفوز بجوائز السحوبات المتنوعة حافزاً إضافياً يعزّز من إقبال الزوار على مراكز التسوق، إذ يشهد مهرجان دبي للتسوق تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعتبر الأغلى قيمة في تاريخ المهرجان؛ حيث سيحظى شخص واحد بفرصة الفوز بسيارة فينير سوبرسبورت الرياضية المصنوعة في الإمارات والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم.



ومن المقرر أن تستمر السحوبات حتى 30 مارس 2021 ليتم الإعلان عن اسم الفائز، فيما تتوفر 3500 تذكرة عبر www.idealz.com و www.mydsf.ae بسعر 1500 درهم للتذكرة الواحدة. وسيحصل الزوار ممن يشترون التذاكر على نموذج مصغر لسيارة فينير سوبرسبورت.



ويبدأ موسم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، مع سحوبات إنفينيتي الكبرى، حيث يمكن شراء بطاقة السحب بسعر 200 درهم من محطات وقود محددة تابعة لشركة اينوك وايبكو ومتاجر زووم ومحطات مترو دبي.





سيارات إنفينيتي



كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في سوق الذهب، والقرية العالمية، ومراكز التسوق المشاركة الدخول في سحب للفوز بسيارة إنفينيتي QX60، بالإضافة إلى مبلغ 200 ألف درهم كل يوم. ليصل مجموع سيارات إنفينيتي QX60 التي سيربحها سعداء الحظ 45 سيارة من خلال السحوبات اليومية التي ستُقام في القرية العالمية. كما سيفوز شخص واحد أيضاً بمبلغ 500 ألف درهم في اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق.



كما تُقدم سحوبات نيسان الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوق 45 سيارة نيسان، حيث تتيح هذه السحوبات فرصة الفوز بواحدة من خمس سيارات ضمن الطرازات الأكثر شعبية لدى نيسان، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم أسبوعياً.





محطات الوقود



ويحتاج المتسوقون إلى إنفاق 25 درهماً فقط لشراء أي منتجات غير بترولية من أي محطة وقود «إيبكو» أو «أينوك» في دبي للحصول على فرصة الفوز خلال مهرجان دبي للتسوق. وتقدم سحوبات نيسان الكبرى سيارتي نيسان باترول، وسيارة واحدة نيسان باثفايندر، و8 سيارات نيسان أكس-تريل، و10 سيارات نيسان كيكس، و12 سيارة نيسان ميكرا، و12 سيارة نيسان سنترا. وسيتم الإعلان عن الفائزين من خلال سحوبات يومية طوال فترة المهرجان.



ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي الدخول في سحب للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم كل أسبوع. وسيُقام سحب «انفق واربح» من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير.





جوائز الذهب



وتستضيف مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سحوبات كبرى خلال فترة المهرجان مع جوائز إجمالية قدرها 25 كيلوغراماً من الذهب. وسيدخل في السحب المتسوقون الذين يشترون الذهب والمجوهرات في أي من المتاجر المشاركة في الحملة بما في ذلك سوق الذهب في ديرة، ومينا بازار، ومراكز التسوق في الإمارة.



وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم لشراء المشغولات والمجوهرات الذهبية على قسيمة واحدة للسحب، كما سيحصل المتسوقون الذين يشترون الألماس أو اللؤلؤ أو الساعات بقيمة 500 درهم على قسيمتين للسحب. وسيتقاسم أربعة فائزين كل يومين خلال مهرجان دبي للتسوق، كيلوغراماً واحداً من الذهب بالتساوي، كما يتقاسم 12 فائزاً 3 كيلوغرامات من الذهب كجزء من السحب على الجوائز الكبرى الذي يُقام في اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوّق.

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