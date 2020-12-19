الحدائق العمودية تزيّن شرفات أبراج دبي

المصدر: دبي-وائل الخطيب

يحرص سكان دبي على بناء حدائق عمودية خاصة بهم في شرفات منازلهم، وتحويل حاويات الزبادي إلى أوان للنباتات، وفي مواجهة الطقس القاسي يزرع السكان الزهور والمنتجات الطازجة في المنزل، وذلك وفق تقرير نشرته شبكة «يورو نيوز».

وقال التقرير:«تم تحويل الزجاجات البلاستيكية وحاويات الزبادي إلى أوان نباتية معلقة، مع إعادة استخدام سلال الدراجات القديمة لتكاثر النباتات، وعلى الرغم من وجود وظائف منتظمة بدوام كامل، فلقد أثبت سكان الدولة أنه حتى عند العيش بأسلوب حياة المدينة، فإن تحويل الشرفة إلى حديقة أمر ممكن دائمًا، مع ضوء الشمس الكافي، يمكن أن تنتج الشرفة الكثير من المنتجات الطازجة والزهور».

وأضاف:«يقوم المقيمون بتوسيع شرفاتهم من خلال أساليب إعادة التدوير المبتكرة، حيث تتجه الدولة نحو تشجيع نظام زراعي أكثر حداثة».

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