نظرة مستقبلية مستقرة لـ «أدنوك»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

ثبّتت «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الإصدار الائتماني طويل الأجل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال التقرير إن تصنيف أدنوك متسق على نطاق واسع مع تصنيف أبوظبي المساهم الرئيسي بنسبة 100٪ (AA /‏‏ مستقر)، بالنظر إلى الروابط القوية بين الشركة والحكومة، بما يتماشى مع معايير تصنيف فيتش للكيانات ذات الصلة بالحكومة ومعايير تصنيف الروابط بين الشركة الأم والشركة الفرعية. وتعد أدنوك شركة النفط الوطنية لإمارة أبوظبي وهي واحدة من أكبر منتجي النفط على مستوى العالم.

وأكدت الوكالة تثبيت تصنيف المحفظة الائتمانية المستقلة للشركة عند +aa، والذي يعكس (1) الإنتاج المرتفع للشركة واحتياطيات النفط الهائلة (2) تكلفة الإنتاج المنخفضة للغاية (3) الاندماج في العمليات النهائية (4) السياسات المالية المتحفظة للغاية، ومرونة مالية عالية ورافعة مالية منخفضة، و(5) ربحية قوية للوحدة تتسق مع نظيراتها من شركات النفط العالمية.

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