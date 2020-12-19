94 % من الشركات في الإمارات صغيرة ومتوسطة

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أكدت مجلة ريادة الأعمال الإقليمية «Entrepreneur» أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 94% من الشركات في الإمارات، وتوظف حوالي 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص بالدولة، وتساهم بـ 52% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وقال تقرير نشرته المجلة:«بفضل ريادتها شهدت الإمارات واحدة من أفضل قصص التحول مع كوفيد 19 بدءًا من سياسة العمل عن بُعد، حيث سارعت الحكومة إلى التعامل بجدية مع الحدث بالإعلان عن استراتيجية ما بعد الجائحة مع التركيز على ستة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي والتعليم والمجتمع والحكومة».

وأضاف:«استفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا من الحوسبة السحابية والتخزين والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وبلوك تشين وإنترنت الأشياء ضمن القطاعات الاستراتيجية من العوامل الرئيسية لهذا التطور».

واستعرض التقرير عدداً من الاجراءات والحوافز التي اتخذتها الإمارات للتعامل مع الجائحة، بدءًا من تخفيف تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والتمويل والاستشارات، وخفض رسوم الأعمال على خدماتها الحكومية المتعلقة بالترخيص والتجديد والعلامة التجارية، كما أطلق المصرف المركزي برنامج دعم مرحلي أدى إلى خفض رأس المال المودع لدى البنوك لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة من 15% إلى 25% وفرض على البنوك فتح حسابات لهذه الشركات في غضون يومين، مع وثائق ومخاطر مقبولة».

وأضاف: «وفقاً لبيانات المصرف المركزي سحبت البنوك 43.6 مليار درهم من أصل 50 مليار درهم من البرنامج، كما أنشأت وزارة الاقتصاد أداة تفاعلية عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على معالجة تأثير الجائحة من خلال تقديم أحدث التطورات والتدابير الاحترازية لاستمرارية الأعمال مع اقتراحات حول كيفية زيادة المبيعات والإشراف على القطاعات الأكثر تضرراً مقابل القطاعات الواعدة». وتابع:ساعد إطلاق حزمة التحفيز لقطاع السياحة على إنعاش السياحة.

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