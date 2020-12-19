«هيتاشي إيه بي بي»: خطوات متسارعة للإمارات لرقمنة قطاع الطاقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» أنها تعتزم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للنمو والناشئة عن توجه دولة الإمارات نحو الرقمنة ضمن قطاع الطاقة، حيث يمثل سعي الدولة لامتلاك شبكات طاقة أكثر تطوراً وذكاءً وصداقة للبيئة عبر قطاعات المؤسسات الخدماتية والصناعة والتنقل والمدن الذكية وتكنولوجيا المعلومات فرصة كبيرة للشركة وركيزة أساسية لتحقيق مستقبل مستدام للطاقة في البلاد.

وقال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: «تخطو الإمارات خطوات متسارعة لاستبدال الطاقة المعتمدة على الكربون، والتكيّف مع المتطلبات سريعة التحول في مجال الطاقة، من خلال الرقمنة الفعّالة لجميع العناصر عبر سلسلة القيمة للطاقة.

كما ستشهد الإمارات خلال الفترة المقبلة طلباً كبيراً على المنصات الرقمية ومنصات الطاقة من أجل إدارة التحديات الهائلة المرتبطة بنقل الطاقة وزيادة التعقيد والسعة الإضافية المطلوبة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ضمن قطاعات منها التنقل والصناعة والمدن الذكية وتكنولوجيا المعلومات».

وتشارك «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في مختلف المشاريع بدولة الإمارات عبر جميع القطاعات سواء أكان ذلك قطاع المرافق أم الصناعة أم التنقل أم المدن الذكية، حيث تتواجد الشركة في الإمارات منذ عقود، وتساهم في تطورها وازدهارها من خلال تقنياتها ومنتجاتها وخدماتها.

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