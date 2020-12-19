«ويسترن إنترناشونال» تدعم الأعمال في المنطقة بحلول تقنية

المصدر: دبي - البيان

نجحت كلاود بوكس تكنولوجيز، أحد أبرز مزودي حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، في تنفيذ طبقة متينة من المعدات التي تستخدم في تشغيل نظام SAP المحدّث لتخطيط الموارد المؤسسية من مجموعة ويسترن إنترناشونال – وهي مجموعة تدير أعمالاً متنوعة وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. ويدعم هذا التكامل النمو الهائل للأعمال التي تعتمد على البيانات بشكل أساسي، ويسمح بتلبية العديد من متطلبات العمليات وأداء الأعمال.

وتم اختيار كلاود بوكس تكنولوجيز لتزويد الحلول، وذلك بفضل عملها مع أكثر من 900 مستخدم لحلول SAP ومجموعة من أجهزة 6 TB RAM SAP S4 HANA عالية التوفر، والتي تتبع أدق توجيهات SAP الصارمة فيما تحمل الشركة اعتماد SAP كمزود معتمد للأجهزة. وقدمت الشركة أجهزة PowerEdge R840 لتشغيل قاعدة بيانات SAP، إلى جانب البنية التحتية PowerEdge MX7000 لتشغيل تطبيقات الشركة في بيئة افتراضية بالكامل. جمع البيانات

وقال يونس تشانغوت، المدير الفني لـ SAP لدى ويسترن إنترناشونال: «نحن في غاية الفخر بأن نكون جزءاً من أكبر مشروع انتقال تقنية بالمنطقة من خلال تحويل نظام SAP ECC إلى S4 HANA 1909. تمكّنا من إنجاز الانتقال الكامل بفضل الدعم الهائل الذي حصلنا عليها من شركائنا التقنيين في كل من SAP وكلاود بوكس تكنولوجيز، وبفضل فهمهم الدقيق لحاجتنا للاطلاع على أحدث البيانات بشكل فوري لمساعدتنا في عمليات الشراء والتدفق النقدي كما تتيح جمع وتحليل البيانات بدقة وسرعة اتخاذ القرارات الذكية والاستباقية التي تساعد في تنمية أعمالنا».

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