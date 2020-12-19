«المشروعات التجارية» ترفع معايير السلامة نحو مستويات جديدة لكبح الحوادث

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة المشروعات التجارية، الموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات وإحدى شركات مجموعة السيارات في الفطيم، بالذكرى العشرين لتأسيس مركز سلامة سيارات فولفو، وافتتحت الشركة المركز عام 2000، ليكون واحداً من أكثر مختبرات فولفو لتجارب تصادم السيارات تطوراً ويلعب المركز دوراً أساسياً في الحفاظ على مكانة فولفو في سلامة السيارات، حيث ينفذ تجربة تصادم واحدة يومياً على الأقل على إحدى سيارات فولفو الجديدة . ويلعب المركز دوراً مهماً في رفع معايير السلامة نحو مستويات جديدة، حيث يسمح لمهندسي فولفو بدراسة حوادث المرور الحقيقية وإعادة تمثيلها لضمان عدم حدوث وفيات أثناء الحوادث المماثلة في المستقبل.

رؤية

وقال أوسكار ريفولي، المدير الإداري لشركة المشروعات التجارية – فولفو: «نسعى لتحقيق هدفنا للتخلص نهائياً من الحوادث المرورية ولكن المشوار لا يزال في بدايته ويجب علينا جميعاً المساهمة في تحقيق هذه الرؤية.

ويضم مركز سلامة سيارات فولفو مختبراً لتجارب تصادم السيارات، وهو منشأة متعددة الوظائف تتيح لمهندسي السلامة في الشركة إعادة تمثيل الحوادث بالسيارات الحقيقية وإجراء اختبارات تلبي المتطلبات التنظيمية .

قال توماس بروبيرج، أحد مهندسي السلامة الرائدين لدى فولفو: لا يقتصر الالتزام بمعايير السلامة بالنسبة لنا على اجتياز اختبار ما أو الحصول على تصنيف أمان، إنما يتعلق بمعرفة كيفية وأسباب وقوع الحوادث والإصابات ثم تطوير التكنولوجيا المناسبة للمساعدة على منعها في المستقبل.

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