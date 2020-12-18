غرفة عجمان تدعو أعضاءها للإستفادة من الإعفاءات والتسهيلات قبل نهاية العام

المصدر: عجمان - البيان

دعت غرفة تجارة وصناعة عجمان أعضاءها الذين شملهم المرسوم الأميري رقم «10» لسنة 2020 للإستفادة من إعفاء رسم تجديد العضوية ومتأخرات رسم تجديد العضوية حتى 31 ديسمبر 2020، حيث تشمل الأنشطة «تنظيم رحلات الحج والعمرة، إدارة وتنظيم المعارض، صالات المناسبات الاجتماعية، مراكز التدليك ونوادي اللياقة البدنية، الحضانات، صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، صالونات حلاقة الأطفال، ألعاب التسلية، دور السينما، ساحات ألعاب التسلية الرياضية وصالات الألعاب الالكترونية».

كما وجهت الدعوة للمنشآت الفندقية والمنشآت السياحية للإستفادة من إعفاء رسوم تجديد العضوية حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى خفض رسم إصدار شهادة المنشأ بنسبة 25% للمنشآت الصناعية حتى 31 ديسمبر الجاري.

تواصل مباشر

وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، أن غرفة عجمان حرصت على تعزيز تواصلها المباشر مع الأعضاء المستفيدين من حزم التحفيز والتسهيلات التي أطلقتها القيادة الرشيدة في إمارة عجمان على المستوى المحلي منذ الإعلان عن الحزمة الثالثة.

وأشار أن فريق عمل غرفة عجمان يعمل على تكثيف التواصل مع الأعضاء للاستفادة من الإعفاءات المتاحة قبل نهاية العام الجاري، كما يتم استقبال استفسارات أعضاء غرفة عجمان عبر مركز عجمان للإتصال على الرقم 80070.

حزم التحفيز

وثمن الظفري، توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير سلسلة من الحزم التحفيزية التي طالت كافة المنشآت العاملة في الإمارة بهدف دعم فرص النمو والاستدامة ودفع عجلة الاقتصاد المحلي لاسيما في ظل التحديات التي شهدها العالم في 2020، وأكد أن دولة الإمارات بشكل عام حريصة على استشراف المستقبل لتوفير المقومات اللازمة الموجهة لمجتمع الأعمال.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، أن غرفة عجمان لا تتوانى عن تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لأعضائها من خلال رصد تطلعاتهم ومقترحاتهم وذلك بمتابعة من مجلس إدارة الغرفة مؤكداً على رسالة غرفة عجمان ودورها في المساهمة في تحقيق رؤية عجمان بالتعاون مع الشركاء من خلال دعم ورعاية مصالح الأعضاء وضمان نجاحهم، وتهيئة بيئة أعمال إيجابية لتنمية الاستثمار في التجارة والصناعة وبناء قطاع أعمال مسؤول مجتمعياً.

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