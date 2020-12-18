«تلغراف»: دبي وجهة شتوية من الطراز الأول

المصدر: دبي- البيان

سلّطت «تلغراف» الضوء على ما وصفته الصحيفة بالعدد اللانهائي من الأنشطة الشتوية الرائعة التي تعج بها مدينة دبي المتلألئة، سواءً كانت الزيارة لمدة 10 أيام أو أسبوعين أو أكثر. وقالت الصحيفة البريطانية إن الزوار يجدون أنفسهم في حيرة أمام مجموعة واسعة من الخيارات عندما يتعلق الأمر بملء أيامهم المشمسة في دبي. فالمدينة تنعم بالفعل بشواطئ جميلة وثقافة غنية ومأكولات رائعة - وهذا قبل التوجه لاستكشاف معالم الصحراء. وإذا كانت الإقامة طويلة، فلا غنى عن المدينة التي تعد وجهة شتوية من الطراز الأول خاصة خلال فصل الشتاء البريطاني، الطويل.

وأوضحت في تقرير حديث أن الرحلة إلى دبي لا تكتمل بدون بزيارة قمة برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا ويضمّ منصّتي مراقبة هما «آت ذا توب» في الطابقين 124 و125 و«آت ذا توب سكاي» التي تقع في الطابق 148 على ارتفاع 555 متراً وستجد في قاعدته نافورة دبي التي تتراقص مياهها على أنغام الموسيقى، ولتذوق نكهة دبي القديمة، لا بد من جولة على متن قارب العبرة التقليدي عبر الخور، وللتعمق في تاريخ الإمارة الرائع في متحف دبي ومتحف الاتحاد.

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