أبوظبي تدعم الشركات المبتكرة سريعة النمو بملياري درهم

المصدر: أبوظبي – البيان

قرر مكتب أبوظبي للاستثمار توسيع برنامج حوافز التقنيات الزراعية ليتضمن دعم الشركات المبتكرة في قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية، حيث يقدم «برنامج الابتكار» الجديد حوافز بملياري درهم لتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة في خطوة تعكس عمق التزام أبوظبي بالاستثمار في المجالات سريعة النمو، ودعم الشركات والأفكار التي تترك تأثيرات إيجابية ملموسة.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن عام 2020 شهد تقدماً كبيراً في بناء منظومة الابتكار في الإمارة، بالتزامن مع تقديم الدعم للعديد من الشركات الطموحة التي تتطلع إلى تعزيز نموها في أبوظبي، والمنطقة بشكل عام.

وأضاف أنه بالنظر إلى عام 2021، فإن مكتب أبوظبي للاستثمار حريص على تعزيز التزامه بدعم المستثمرين، وتكرار التجربة الناجحة لبرنامج التقنيات الزراعية من خلال التوجه نحو قطاعات أخرى مؤهلة للنمو وقائمة على أحدث التطورات التقنية.

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