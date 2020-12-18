فائز جديد بسيارة جيب من «الشرق مول»

المصدر: دبي - البيان

فاز مروان بركات، بسيارة جيب جلاديتور من بوابة الشرق مول، حيث ابتسم له الحظ قبل شهرين فقط من موعد تقاعده عن العمل.

ولم يكن مروان يمر بأفضل أوقاته، خصوصاً فيما يتعلق بمرحلة ما بعد التقاعد، نظراً لعدم الاستقرار المادي الذي يعاني منه وقلة المدخرات. وبناء على اقتراح من زوجته شارك في عرض تسوق واربح من بوابة الشرق مول ليجرب حظه.

وحصل زوار بوابة الشرق مول الذين تسوقوا بمبلغ 200 درهم من أي من متاجر المول، أو بـ 400 درهم من كارفور على فرصة المشاركة في السحب، أما بالنسبة لمروان فقد شارك بعدد محدود من القسائم والتي كانت كافية ليفوز بالسيارة.

وقال مروان: «لم أفز بأي شيء طوال حياتي، هذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها. كان عاماً صعباً جداً بالنسبة لي ولكن فجأة تغير كل شيء بنسبة 100%. أتوجه بالشكر لزوجتي على تشجيعها الدائم لي، وبالطبع لبوابة الشرق مول على الجائزة القيّمة».

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