دبي للرافعات تكشف عن 8 موديلات لرافعات الحبال السلكية بقدرة 40 طناً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي للرافعات والخدمات الفنية المحدودة، الشركة المتخصصة في توفير حلول الرفع المتطورة، والتابعة لدبي للاستثمار، عن إطلاق 8 نماذج جديدة من رافعات الحبال السلكية، بقدرة تتراوح من 3.2 أطنان إلى 40 طناً، لتلبية احتياجات مختلف الصناعات في الشرق الأوسط.

وتحمل النماذج الجديدة من الرافعات، التي صممت باستخدام مكونات أوروبية متطورة، اسم «دي إكس بي هويست» DXB Hoist، وتوفر لعملائها قدرات متنوعة تناسب احتياجاتهم التخصصية المختلفة. وتوفر دبي للرافعات، خدمات الشراء والتصميم والتصنيع والتجميع للخط الجديد، بأعلى مستويات الدقة، وفق المعايير المعمول بها دولياً، ما يضمن توفير منتجات موثوقة وقوية، تلبي المتطلبات المتنوعة للصناعات العامة في جميع أنحاء المنطقة.

وقال أندرو كاي، المدير العام لشركة دبي للرافعات والخدمات الفنية المحدودة: «تمثل سلسلة الرافعات الجديدة، الجيل القادم من التجهيزات المعيارية، لا سيما أن الشركة قامت بتوظيف أحدث التقنيات والابتكار، للوصول إلى أفضل مستويات الأداء والمتانة والتوفير في النفقات.

وبفضل التصميم الأساسي، تصبح حركة الرفع سهلة وفورية، وبدون خطوات متعاقبة، ما يضمن عمليات سلسة ودقيقة، مع التحكم المحسن بمختلف العمليات. إننا نشعر بالسعادة لحصول منتجاتنا على تقييمات رائعة، وآراء إيجابية من العملاء، عبر مختلف الصناعات محلياً. وستلبي هذه المنتجات، متطلبات الصناعات العامة، على اختلافها، في جميع أنحاء المنطقة».

وصممت المجموعة الجديدة، بالتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات المحددة لمختلف بيئات العمل، حيث تطلب التصميم التقليدي، إجراء تعديلات، لضمان التحمل في الظروف الخطرة. ويساعد التصميم في الحد من الضغط الذي يقع على الحبال، والتقليل من احتمالات تآكلها، مع القدرة على تحديد المكان المناسب للحمولة بشكل سلس ودقيق، لضمان التحكم الكامل بها خلال العمل.

وصممت عارضة الدعم الرئيسة، لتناسب تماماً مسار حركة الرافعة، في حين تساعد وصلة الربط المنزلقة، الاستيعاب الذاتي للحاوية النهائية، لتدخل في المكان المخصص لها بشكل أفضل، وضمن المسار المحدد للرافعة.

وتقوم دبي للرافعات، بتوريد المنتجات إلى الأسواق منذ عام 2018، وتمكنت منذ تأسيسها من تحقيق إنجازات عديدة، لتصبح مورداً رئيساً لتكنولوجيا الرافعات القياسية، التي تصل حمولتها إلى 40 طناً، إضافة إلى الرافعات التي تستخدم في الصناعات المتقدمة، لمعالجة المعادن الساخنة، بطاقة تصل إلى 500 طن.

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