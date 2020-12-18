«بياجيه» تصمم شجرة الميلاد لـ«ماندارين جميرا»

المصدر: (دبي - البيان)

تعاون فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي مع الشركة السويسرية لتصنيع المجوهرات الراقية بياجيه لتصميم شجرة تزيينية فريدة من نوعها لعيد الميلاد استعداداً لاحتفالات الأعياد هذا العام. تنتصب هذه الشجرة البالغ طولها ستة أمتار في الرواق الخارجي للفندق لتغمر النزلاء والضيوف بسحر عالم بياجيه، مضيفةً في الوقت ذاته عناصر من رمز المروحة الذي يميز علامة ماندارين أورينتال.

وقال كريستوف بوري، المدير العالمي للمجوهرات الراقية والقطع الاستثنائية في بياجيه: «نتمنى أن تكون شجرة عيد الميلاد الذهبية هذه انعكاساً لما تتمحور حوله علامة بياجيه من حرفية فريدة وقطع فنية استثنائية وحس مشاركة حقيقي بروح الاحتفال والبهجة».

وقال فيرنر أنزينجر، المدير العام لفندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي: «بياجيه تشاركنا نفس الشغف بالتميز ومن المهم هذا العام أكثر من أي وقت مضى أن نقوم جميعاً بدورنا في نشر الفرح والبهجة في دبي».

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