«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في عجمان

المصدر: دبي- البيان

افتتحت مجموعة إينوك، محطة خدمة جديدة في شارع التلة بإمارة عجمان، لترفع بذلك عدد محطاتها في الإمارة، إلى 4 محطات، و148 محطة في أنحاء الدولة، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات سكان الإمارة، والسائقين المتجهين إلى الإمارات المجاورة، إذ يعد شارع التلة، من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وشارعاً رئيساً يؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد E311.

وتضم المحطة خمس حارات للتزوّد بالوقود، و10 مضخات وقود مؤتمتة، و5 خزانات تتسع لنحو 15 ألف غالون، وهي مزوّدة بأنظمة استعادة البخار من المستوى الثاني، لاستعادة الأبخرة الخارجة من خزان المحطة عند ضخ الوقود، وتلك الصادرة عن خزانات المركبات أثناء تزويدها بالوقود. وتعمل المحطة بنظام مؤتمت بالكامل، للتزوّد بالوقود ونظام مراقبة الوقود الآلي، والنظام الإلكتروني للكشف عن أي تسرب.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تزامناً مع اقترابنا من نهاية عام 2020، نؤكد مجدداً، التزامنا الراسخ بمواصلة تشييد بنية تحتية متينة لقطاع التجزئة، ودعم تطلعات حكومتنا الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة، ويعكس افتتاح محطة الخدمة الجديدة في عجمان، جهودنا المتواصلة لدعم النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان توفير إمدادات الوقود الثابتة دون انقطاع لسكان الإمارة والعابرين منها، على حد سواء».

والمحطة تم تشييدها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة، وتنسجم مع معايير الأبنية الخضراء، الصادرة عن بلدية عجمان. وصُممت باستخدام تقنية حديثة للتدفق المتغير للهواء في نظام تبريد الهواء، والذي يتميز بمعدل كفاءة عالية، تسهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35 %.

وتستخدم المحطة غاز التبريد الخالي من الأوزون. وتضم المحطة متجر «زووم»، يمتد على مساحة 305 أمتار مربعة، يقدم للمستهلكين أكثر من 7,500 منتج من الأطعمة والمشروبات، ومنفذ «برونتو» لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء.

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