«العالمية القابضة» تدرج 3 شركات تابعة في السوق الثاني بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة العالمية القابضة،عن إدراج ثلاث شركات تابعة لها في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي وذلك نهاية ديسمبر الجاري، وأضافت أنها ستدرج كلَّاً من «بالمز الرياضية»، و«مخازن زي»، و«إيزي ليس» في السوق الثاني.

بالمز الرياضية

وأشارت إلى أنه سيتم إدراج أسهم «بالمز الرياضية»، وهي واحدة من أبرز مزودي برامج التعليم الرياضي في الإمارات يوم 21 ديسمبر وتبلغ القيمة الإسمية لرأس مال أسهمها 150 مليون درهم، بينما تصل القيمة الإسمية لكل سهم 1 درهم، وبلغت قيمة محفظة أصول الشركة 334.5 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2020، كما يعمل لديها أكثر من 700 موظف.

وسيتم إدراج «مخازن زي» المتخصصة في تجارة واستيراد المواد الاستهلاكية الطازجة والأطعمة المعُلبة والمحفوظة والمجمدة، في يوم 23 ديسمبر، وتبلغ القيمة الإسمية لرأس مالها 100 مليون درهم، في حين تصل القيمة الإسمية لكل سهم 1 درهم. وبلغت قيمة محفظة أصول الشركة نحو 189 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: «حققت الشركة قفزات نوعية في مسيرة نموّها وتحوّلت إلى شركة قابضة تمتلك محفظة استثمارات متنوعة وتحظى بجاذبية واسعة بين أوساط المستثمرين الدوليين، ويستقر العديد من شركاتها الأسرع نمواً في الإمارات مستفيدة من الاتجاهات المحلية المتغيرة على صعيد المستهلكين والاستثمارات. وتُعد الشركات الثلاث رائدة في مجالاتها وتمتلك كل منها سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات في التوسّع ونمو الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وهي تنتمي إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».

«إیزي لس»

سیتم إدراج أسهم شركة «إیزي لس»، المتخصصة في تأجیر الدراجات النارية لخدمة القطاع المتنامي الخاص بتوصیل الطلبات وخدمات البريد السريع، ما بعد 27 ديسمبر، وتبلغ القيمة الإسمية لرأس مال أسهم الشركة 30 مليون درهم، بينما تبلغ القيمة الإسمية لكل سهم 1 درهم. وبلغت قيمة محفظة أصول الشركة نحو 74.1 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز