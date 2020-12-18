250 مليون درهم لتوسعات «تيتان» في الإمارات خلال 3 سنوات

المصدر: دبي- البيان

تعتزم شركة تيتان المحدودة للساعات ضخ نحو 250 مليون درهم على توسعاتها في الإمارات خلال 3 سنوات مقبلة، فيما تقوم الشركة بالفعل بزيادة متاجرها البالغ عددها في الدولة نحو 100 متجر بنسبة 30% خلال نفس الفترة، بهدف توسيع انتشار علامتها في السوق المحلي الذي تعتبره من أهم أسواق المنطقة.

وقال كورفيلا ماركوز، مدير العمليات في قسم الأعمال الدولية في «تيتان» خلال مؤتمر صحفي يواكب انطلاق مهرجان دبي للتسوق: إن الشركة لديها ارتباط قديم ووثيق بسوق الإمارات الذي يضم نحو 200 جنسية، كما يتمتع بقطاع تسوق وتجزئة كبير جداً من داخل وخارج الدولة، لاسيما في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة تستأثر بحصة بنحو 5% من سوق الساعات متوسطة السعر في الإمارات وتعتزم مضاعفتها إلى 10% مع خطة التوسع التي أطلقتها الشركة.

وأضاف ماركوز، أن سوق الساعات متوسطة السعر في الإمارات يستأثر بحصة تبلغ نحو 40% من حيث عدد الوحدات المباعة و20% من قيمة السوق، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة للمنافسة بقوة في سوق الساعات الفاخرة، بعدما أطلقت متجراً متخصصاً للساعات المطلية بالذهب مؤخراً.

استحواذ

وأوضح ماركوز أن تيتان قامت مؤخراً بالاستحواذ على شركة متخصصة في الساعات الذكية بهدف إنتاج هذه النوعية من الساعات المتطورة التي تحظى بطلب عال من فئات الشباب على وجه خاص وطرحها في السوق الهندي أولاً ومن ثم طرحها في الإمارات ودول العالم قريباً.

وقال أديتيا كيجريوال، رئيس أعمال، الساعات والإكسسوارات، قسم الأعمال الدولية في «تيتان»: «هذه التشكيلة الجديدة تجسد الروح الحضرية الأصيلة لدولة الإمارات، ما يجعلها أشبه بمقالة أدبية بليغة تم خطها في سطور خالدة وبلمسات جريئة».

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