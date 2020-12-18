«العربية» أفضل شركة طيران اقتصادي

المصدر: الشارقة – البيان

فازت «العربية للطيران» بجائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي للعام» خلال النسخة الرابعة عشرة من حفل توزيع جوائز مجلة «آفييشن بزنس» الذي أقيم مؤخراً في دبي.

وحصلت «العربية للطيران» على الجائزة عقب اختيارها من قبل لجنة تضم نخبة من خبراء القطاع تكريماً للخدمات المبتكرة التي تقدمها وأدائها المالي وخططها الطموحة للنمو.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يؤكد فوزنا بهذه الجائزة المرموقة في مثل هذا العام الاستثنائي الذي شهده قطاع الطيران على الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل.

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