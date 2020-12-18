طيران الإمارات «ناقلة العام» في «جوائز أفييشن بيزنس»

المصدر: دبي ـ البيان

نالت طيران الإمارات جائزة «ناقلة العام» ضمن «جوائز أفييشن بيزنس» 2020 بفضل مرونتها وسرعة تحركها ومبتكراتها في مواجهة الجائحة وريادتها في مبادراتها لتعزيز الثقة بالسفر جواً والعمل على تحقيق راحة ورفاه العملاء.

كما جرت الإشادة بطيران الإمارات بفضل نهجها الذي يركز على العملاء والاستخدام الأمثل لأسطولها لجني الإيرادات وتحقيق التوازن بين ضوابط العمل والبروتوكولات الجديدة للصحة والسلامة مع المحافظة على تجربة الركاب الرائدة.

مسيرة مهنية

وشمل التكريم خلال حفل الجوائز السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات الذي نال جائزة «إنجاز العمر Lifetime Achievement» بفضل مساهماته في صناعة الطيران على مدار مسيرته المهنية.

وكان السير تيم كلارك قد حصل أيضاً في نوفمبر الماضي على جائزة «إنجاز العمر» من مجلة «غلف بيزنس» تقديراً لتفانيه والتزامه نحو طيران الإمارات ودوره المحوري في تطوير تجربة الطيران ليس في طيران الإمارات فحسب، ولكن على مستوى الصناعة عامةً.

وكانت طيران الإمارات قد بادرت، منذ بداية الجائحة، إلى اتخاذ العديد من الخطوات لحماية صحة وسلامة ركابها وطاقمها، وكانت من أوائل الناقلات التي أعادت تصميم تجربة العملاء وتنفيذ إجراءات صارمة للسلامة في كل نقطة اتصال.

دناتا للمرة العاشرة

ونالت دناتا للمرة العاشرة لقب «أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية» في حفل توزيع جوائز مجلة «أفييشن بيزنس» 2020 وتسلم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في دبي تيم والكر نائب رئيس دناتا لتطوير الأعمال. وقال تيم والكر: يشرفنا أن نحظى بجائزة أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية في نهاية عام حافل بالتحديات ويجسد حصولنا على هذه الجائزة جهود أفراد فريق عملنا الذين يتمتعون بخبرات واسعة ويعملون بجهد لتلبية متطلبات عملائنا رغم جميع الظروف ونحن نعتمد أعلى معايير السلامة والابتكار والتدريب والتطوير لموظفينا لكي يقدموا أفضل الخدمات لشركائنا من الناقلات الجوية والركاب.

وحققت دناتا إنجازاً بارزاً في سعيها لبلوغ الاستدامة بالتعاون مع فلاي دبي فقد تمكن فريق عمل الشركة من تقديم مناولة سلسة وآمنة لإحدى طائرات فلاي دبي الحديثة من طراز بوينج 737 ـ 800 في رحلتي الوصول والمغادرة وذلك باستخدام معدات دعم أرضي خضراء لا يصدر عنها أي انبعاثات كربونية في مطار دبي الدولي.

وينظم جوائز «أفييشن بيزنس» السنوية دار ITP للنشر التي تصدر مجلة «أفييشن بيزنس» لتكريم القيادة والابتكار في صناعة الطيران على مستوى المنطقة.

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