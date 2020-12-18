458.68 مليوناً مبيعات «عزيزي» بالربع الأخير

المصدر: (دبي- البيان )

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، عن تحقيق زيادة كبيرة في الطلب على وحدات التجزئة عبر مشاريعها في الربع الأخير من العام الجاري 2020، رغم التحديات التي يواجهها قطاع العقارات نتيجة انتشار الوباء. وبلغ إجمالي الوحدات المباعة حتى الآن 315 وحدة.

وشهد ريفيرا، المشروع المستوحى من النمط الفرنسي الواقع في قلب دبي، أعلى مستوى للمبيعات بأكثر من 200 وحدة عبر مرحلتيه الأولى والثانية. وتم في الفرجان بيع 36 وحدة، بينما توزع باقي العدد من الوحدات المباعة على كل من أفينيو.

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