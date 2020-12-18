«آي سي إل للسياحة» تدشن أعمالها في دبي

المصدر: (دبي- البيان )

شهدت دبي، أمس، إطلاق شركة «آي سي إل للسياحة ICL TOURS»، تحت الاسم التجاري الأم للقطاع المالي غير المصرفي الشهير في الهند «ICl FINCORP»، واتخذت الشركة الجديدة من منطقة عود ميثاء مقراً لها، لتباشر نشاطها، حيث يتوقع القائمون عليها، عودة النشاط السياحي إلى الإمارات بقوة، خلال العام المقبل، وخاصة مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق، وتفعيل مبادرة الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، ومبادرة أجمل شتاء.

وقال كي جي أنيل كومار رئيس مجلس الإدارة، والمدير الإداري للشركة، إن المجموعة لديها خطط قيد التنفيذ لتوسيع قطاعات أعمالها في الإمارات ودول الخليج الأخرى، بما في ذلك مكاتب NBFC، وشركات السفر والرحلات، ومراكز تسوق الملابس والأزياء، والرعاية الطبية والمختبرات الصحية.

وذكر كومار أن الشركة قررت مع مراسم الافتتاح، تقديم بعض الهدايا للعملاء، حيث يحصلون على تأشيرة زيارة واحدة مجاناً، عند الحجز لتأشيرتي زيارة إلى دبي، وقال إن الشركة تقدم أيضاً بعض المفاجآت الخاصة في حجز تذاكر الطيران.

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