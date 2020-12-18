إطلاق سيارة «فوزو كانتر يورو 5» الجديدة

المصدر: دبي- البيان

توفر فوزو كانتر يورو 5 الجديدة، مجموعة كبيرة من الطرازات، مع خيارين لأبعاد المقصورة، هما المقصورة القياسية بعرض 1,695 ملم فقط، وهي ملائمة للاستخدام في المساحات المحدودة، والمقصورة المريحة بعرض 1,995 ملم، والمتميزة بتوفر راحة أكبر. كما تتوفر المقصورة العريضة بخيار مقصورة الطاقم، والتي تتسع لسبعة أشخاص.

ومنذ إطلاق كانتر في عام 1963، تم إنتاج أكثر من 3.5 ملايين كانتر، ما يجعل منها الطراز الأكثر مبيعاً من شاحنات دايملر. تتمتع كانتر بشعبية كبيرة في المنطقة، وضمن فئة الشاحنات الخفيفة، وحافظت على مكانتها في سوق الأعمال عبر 8 أجيال مختلفة، ولأكثر من 57 عاماً.

وتقدم مجموعة طرازات فوزو كانتر يورو 5 الجديدة، مجموعة من أنظمة السلامة الحديثة التي تشمل، نظام منع انغلاق المكابح، نظام توزيع قوة الفرامل، نظام تجاوز المكابح، وسائد هوائية للسائق والمساعد، والإطارات غير الأنبوبية، وغيرها الكثير. كما تم تزويد نظام الفرامل القياسي بمكابح قرصية على المحاور، ما يضمن أداء أفضل للفرامل، وتبديد الحرارة بشكل أفضل في حالة الكبح المستمر.

وتغطي مجموعة شاحنات فوزو كانتر الجديدة، جميع القطاعات الرئيسة للشاحنات الخفيفة، مع خيارين مختلفين للمحاور في طرازات الدفع الثنائي والدفع الرباعي، وخيارات متعددة للحمولة الإجمالية من 5.7 أطنان إلى 8.55 أطنان.

تم تنفيذ العديد من التعديلات على محرك P104 common-rail، المصمم حديثاً بسعة 2,998 سم مكعب، المتوفر في طرازين بقوة 96 كيلو واط (130 حصاناً)، وعزم دوران 300 نيوتن متر عند 1300 دورة في الدقيقة، والآخر بقوة 110 كيلو واط (150 حصاناً)، وعزم دوران 370 نيوتن متر، عند 1320 دورة في الدقيقة.

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