جائزة «فان كليف» لمصمم باكستاني

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت دار فان كليف أند آربلز، بالتعاون مع تشكيل - مركز الفن البصري والممارسة التصميمية في الإمارات، أن أزاد مظفّر علم، هو الفائز بجائزة فان كليف أند آربلز للمصمم الناشئ في الشرق الأوسط 2020.

وأزاد مهندس التصميم المعماري باكستاني، يعيش في الإمارات، ويؤمن أن المباني والبنى التحتية، تؤثر في قابلية المدن للاستمرار في المدى الطويل.

وقال أزاد مظفّر علم: «انطلاقاً من زخرفة التصاميم الهندسية العربية، يهدف تصميم كرسي الصالة الذي قدّمته، إلى الجمع بين الوظائف العملية، وبين الجماليات الإيقاعية، التي نجدها في الطبيعة. فأنا أستخدم التصميم كأداة للتحدي والابتكار، في زمن يبدو وكأننا جرّبنا فيه كل شيء، وغالباً ما يتعرّض فيه الذوق الفني إلى الخطر».

من جهتها، قالت ليسا باليتشغار نائبة المدير في مركز تشكيل: «يسر تشكيل أن تتعاون مرة أخرى مع دار فان كليف أند آربلز، في هذه المبادرة الاستثنائية، في النسخة السابعة، تم تقييم أعمال فنية من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعُمان والإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز