«أوميغا» تطرح تشكيلة ساعات مميزة

المصدر: (دبي - البيان)

اختارت «أوميغا» تشكيلة ساعات مميزة احتفالاً بالمناسبات السعيدة خلال الفترة المقبلة، منها ساعة سيماستر دايفر 300م إصدار 007، والتي صممت بمساعدة دانيال كريج، وهي واحدة من أكثر ساعات جيمس بوند التي لا تنسى منذ 25 عاماً.

كما تعرف أوميغا سطح القمر أكثر من أي شخص آخر بعد زيارتها للقمر في ست مناسبات. في نموذج سبيدماستر الرائع هذا، التقط صانعو الساعات لدينا تحركاته عبر السماء، مع صورة للقمر مفصلة تماماً مثل صورة ناسا.

ومضى 40 عاماً تقريباً منذ أن أصدرت أوميغا تصميمها الشهير كونستليشن «مانهاتن»، ولا تزال مفضلة بشدة في جميع أنحاء العالم. والقرص الزجاجي الأزرق الأفينتورين الذي يعطي كونستليشن 29 مم «عالم النجوم» المبهر. لإحداث هذا التأثير، يتم تكوين الأفينتورين عند إضافة أكاسيد معدنية أثناء عملية إنتاج الزجاج. تظل البلورات الفضية معلقة بمرور الوقت، وتشكل رؤيتها النجمية داخل الساعة.

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