جوائز «ميد» تحتفي بالمشاريع الحيوية في الإمارات ودول التعاون

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ميدل إيست إيكونوميك دايجست -جلوبال داتا»، عن قائمة الفائزين بالنسخة العاشرة من جوائزها السنوية، التي تشمل أفضل المشاريع على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في عامي 2018 و2019، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بدبي.

وجرى خلال الحفل، تكريم 25 مؤسسة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، ضمن 19 فئة، شملت مشروع العام في مجال العقارات التجارية، ومشروع العام في مجال البنية التحتية الرقمية، ومشروع العام في مجال الرعاية الصحية، وغيرها من الفئات الأخرى، التي سلطت الضوء على أفضل إنجازات المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس الجهود الاستثنائية التي تبذلها المنطقة، لتعزيز ومواصلة نموها، من خلال تطوير المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت جوائز «ميد» في دورتها لعام 2020، أكثر من 130 مشاركة من الجهات والمؤسسات الرائدة وأصحاب المشاريع والمقاولين والاستشاريين.

وضمن الجوائز الخاصة بالمحررين، حصل ساشين واتاركار من شركة لال بخش وفولتاس للخدمات الهندسية والتجارة، على جائزة مهندس العام، كما جرى تكريم كل من شركة خطيب وعلمي من شركة إيه إف للإنشاءات، وشركة نفط الكويت.

وقال ريتشارد طومسون مدير التحرير في «ميد»، إنه على مدى العقدين الماضيين، قدمت الدول، نخبة من أفضل المشاريع ، والتي عكست من خلالها رؤيتها الوطنية، للمساهمة في مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، بما يخدم المنطقة، وأنه، ومع وجود نحو 6700 مشروع نشط مخطط له، أو يتم العمل عليه في المنطقة، بقيمة ما يقارب 3 تريليونات دولار، سيكون هناك مستقبل متميز لقطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

أفضل المشاريع

حصدت شركة الشعفار للمقاولات العامة، جائزة أفضل مشروع تعليمي لعام 2020، فيما حصدت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، ميدالية الاستدامة لعام 2020، عن دورة تحلية مياه باستخدام تقنيات هجينة، كما حصلت ألمنيوم البحرين، على جائزة العام لأفضل مشروع صناعي، وتخلل الحفل تكريم كل من «أكوا باور»، والشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة اليك للهندسة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز